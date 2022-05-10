台塑金孫親自買花 麻衣首收康乃馨落淚

麻衣收到兒子送的康乃馨。（取材自Instagram）

日前母親節 ，日籍女星麻衣（佐藤麻衣）在IG透露收到兒子送的康乃馨，而且是兒子第一次自己買花，讓她感動流淚，她寫道：「兒子第一次自己去買康乃馨送給我，過程故事讓我感動到流淚又溫馨。」她感動於兒子的舉動，也向媽媽道謝，坦言「媽咪媽咪們每一天辛苦了」。

網友看到麻衣的溫馨貼文，紛紛祝她母親節快樂，也讚麻衣兒越來越聰明，麻衣更是美麗勤勞，「百分百最棒的媽媽」。

麻衣2014年與台塑家族長孫王泉仁結婚，育有一子的她婚後即淡出演藝圈，不料結婚才三年就爆婚變，婚姻真實狀態也等同名存實亡，麻衣選擇遠離是非之地，帶著兒子飛回日本 定居，過著單親媽生活，日前適逢母親節，雖然孩子的爸已不在身邊多時，但小王子貼心給媽媽準備了母親節禮物，讓麻衣感動到哭。

中時電子報報導，麻衣多年來與孩子的父親沒再相見，去年王泉仁爆出將扶正空姐女友，打算三婚，向來低調的麻衣突然po文宣示主權「一件事實我要說，我們沒有離婚」，更爆出因「小王子」已七歲上小學，麻衣有意返台復出演藝圈。

據報導，自今年3月開始，過去一直低調專注於照顧兒子的麻衣，突然開了IG帳號，經常分享心情以及育兒日常，被認為是在為復出鋪路。

麻衣透露，7歲愛子人生第一次自己去買了康乃馨，做為母親節禮物送給她，「過程故事讓我感動到流淚又溫馨」，麻衣也隔空對兒子喊話「愛你」，並感謝自己的媽媽，表示天下所有的媽咪們「每一天辛苦了」，祝大家母親節快樂。