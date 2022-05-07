母親智慧成就她精彩人生 白嘉莉淚訴「很想媽媽」

白嘉莉想起媽媽仍會掉眼淚。記者王聰賢／攝影

「最美麗的主持人」白嘉莉日前受邀到新北市頒獎給年度模範母親，她在台上致詞時因想起媽媽一度哽咽，8日就是一年一度的母親節 ，白嘉莉對母親的思念更深，於受訪時落淚道：「我很想念我的母親，尤其是母親節，我真的很難過。」

白嘉莉從小就是個「聽媽媽的話」的孩子，從未有過叛逆期，和媽媽之間感情融洽。她形容媽媽就像人生中的導師，從求學、出道、登台表演一路到嫁做人婦，白媽媽總用智慧引導白嘉莉向前行，就連主持時的衣著、應對、肢體動作，白媽媽都能適時提點。

白嘉莉人生中唯一一次不聽媽媽的話，就是選擇嫁給印尼 木材大王黃雙安。當時媽媽覺得她過於倉促，忙於工作根本沒有好好談戀愛，勸她應該「再看看」。白嘉莉最終遠嫁印尼，而媽媽看到黃雙安個性善良孝順，這才同意女兒託付終身。

婚後的白嘉莉開始面對夫妻磨合，有次與夫婿大吵，她馬上打包行李準備走人，要飛往澳洲 投靠媽媽。白媽媽先接到她的電話，故意推拖說自己很忙，要白嘉莉3天後再動身。3天過去白嘉莉早就氣消，夫妻倆和好如初，自然也就打消了投奔媽媽的念頭。

只是隨著母親年紀漸長，白嘉莉不希望媽媽操心傷神，只能選擇報喜不報憂。在媽媽人生倒數階段，白嘉莉頻赴澳洲，就只為陪在母親身邊，讓媽媽從早到晚握著她的手，述說往日樂事。「所以媽媽走的時候，我心裡很安心，因我已經盡我所能，我現在也這樣勸告朋友，千萬不要子欲養而親不待。」

白嘉莉走上繪畫之路也是媽媽的功勞，建議她靠畫畫度過丈夫出遠門工作的時光。現在的她依然創作不輟，除了舉辦畫展、義賣畫作，「白嘉莉美術館」也已經在籌備中。如今唯有公益活動能打動白嘉莉，「我相信媽媽會很高興，沒想過我回台灣還有這麼多好朋友記得我，這片土地真的令我感動，所以有能力我就要回饋社會。」