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「犀利人妻」朱芯儀罹乳癌 老公大受打擊患恐慌症：常痛哭

記者李姿瑩／台北報導
衛斯理和朱芯儀互相扶持。(圖:MOMOTV提供)
衛斯理和朱芯儀互相扶持。(圖:MOMOTV提供)

以電視劇「犀利人妻」小三角色走紅的台灣女星朱芯儀和老公賈子宸（衛斯理）日前接受MOMOTV「大雲時堂」專訪，夫妻親訴乳癌和疫情雙重夾擊下，如何攜手力抗病魔的艱辛過程。衛斯理自曝妻子生病時他大受打擊，罹患了恐慌症，朱芯儀愛夫心切說，「真的好險不是你生病」。

日前台灣疫情升溫，孩子們停課在家，偏偏衛斯理又生病吐瀉，朱芯儀崩潰大嘆「感覺天要亡我」，但她仍認為「能夠在如此困苦的時候，有這樣的考驗去重新省思」。主持人李四端詢問，得知罹癌自己與親友反應如何？朱芯儀坦言長年拍片、趕通告，深受胃病所苦，報告前早有心理準備。而確定罹癌後急向醫生安排療程，沒想到老公受的打擊比她大，整個人呈現「當機狀態」。

衛斯理和朱芯儀互相扶持。(圖:MOMOTV提供)
衛斯理和朱芯儀互相扶持。(圖:MOMOTV提供)

衛斯理苦笑「心裡真的快扛不了」，但看著朱芯儀在化療期間堅持拍片、工作，讓他佩服「真了不起」。朱芯儀直言也許是「母親的天性」，選擇直視病情，面對孩子的態度也如常。她不避諱「光頭」已是最虛弱的狀態，所以一點也不擔心被孩子看到這樣的狀態。

朱芯儀大剌剌的樂觀個性，勇敢直視病魔，選擇對外公開病情，堅持正常生活，也對「內心的自己道歉」，過去十年實在太輕忽健康，此後決定不做勉強的事且要「自私地」開心過生活。雖然術後種種不適，有身心脆弱之時，也曾灰心喪志在臉書發文：「這樣的日子到底還要過多久？才會看到盡頭？」不過轉念一想，仍以積極態度鼓勵其他患友，也喊出「癌細胞遇上我算它衰」激勵自己。

相較朱芯儀堅強面對，衛斯理因歷經雙親罹癌，遭受莫大壓力，自曝常常痛哭，甚至心生恐慌，而受到妻子正向態度感染，他坦然接受心理諮商，把自己照顧好才能維持圓融的家庭生活。不禁讓主持人李四端感慨：「通常面對這種事情，最該被陪伴的，其實不是病人而是身旁的人。」

衛斯理和朱芯儀接受李四端訪問。(圖:MOMOTV提供)
衛斯理和朱芯儀接受李四端訪問。(圖:MOMOTV提供)

疫情 癌細胞 臉書

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