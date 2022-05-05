今年沒幫愛犬慶生 楊丞琳瞞噩耗3個月 淚喊「永遠愛妳」

楊丞琳(左)自責近年沒有好好陪伴愛犬Yumi。(取材自Instagram)

楊丞琳每年都會替愛犬Yumi慶生，去年5月5日透露Yumi有失智 傾向，今天凌晨無預警宣布噩耗，「我的寶貝Yumi，已在今年的2月15日去到了天堂。」她很感謝好友們在Yumi最後的歲月當中，相互輪流探視並叮嚀Yumi要等到她回家，在Yumi離開的那天陪伴在旁，「這份情，我永遠放在心上。」

去年醫生就告知楊丞琳說Yumi身體狀況走下坡，必須做好心理準備，因此完成了既定工作行程之後，她立刻趕回台北陪伴Yumi走最後一程，「對Yumi的感謝真的很難用言語來表達，覺得自己很幸運，能和她成為家人，她真的太太太令人省心了，是個貼心的孩子，更是上天賜給我的禮物。這將近17年的歲月，我做得不夠好，因為老是工作在外，缺少了陪伴，尤其是她生命中的最後一年。」

楊丞琳(左)忍痛表示愛犬Yumi過世近3個月。(取材自Instagram)

當她忙於工作期間，由楊媽媽負責Yumi，楊丞琳明白照顧老狗非常疲憊，是無法想像的身心上的累，「真的覺得我母親很偉大，除了因為她愛Yumi，也是因為她想讓我放心地、無後顧之憂地工作。謝謝媽咪，辛苦妳了！」

Yumi過世近2個月，楊丞琳坦言雖然已經漸漸接受這個噩耗，但自己還是時常流淚哭泣，難過表示：「真的好想妳！希望妳這一生都有感覺到滿滿的愛與幸福，擁有妳，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念妳。」