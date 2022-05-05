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小S沉寂6年「被女兒們瞧不起」曝大S給她很大力量

記者杜沛學／台北報導
小S回歸螢光幕前，向女兒們喊話：「妳媽就是Super Star！」(圖:Bella儂儂提供)
小S回歸螢光幕前，向女兒們喊話：「妳媽就是Super Star！」(圖:Bella儂儂提供)

小S徐熙娣2016年毅然決然地跟主持十年的「康熙來了」說再見，沉寂了好幾年，今年終於以「熙娣想聊」、「小姐不熙娣」兩檔節目回歸台灣螢光幕前，她接受時尚雜誌專訪時坦言，休息的這幾年，「我都覺得女兒們有點瞧不起我。」

小S形容：「因為她們下課回家時我正好都在追劇，尤其是許老三，她常覺得媽媽怎麼都沒工作，直到最近開始主持節目，也拍了許多廣告代言，當新聞媒體都在報導小S的時候，我會大聲的跟她們說：『妳媽就是Super Star！』」

小S透露主持時遇到瓶頸，都會趕緊和姊姊大S討論。圖／Bella儂儂提供
小S透露主持時遇到瓶頸，都會趕緊和姊姊大S討論。圖／Bella儂儂提供

結束「康熙來了」後，看著姊姊大S隱身幕後回歸平靜生活，讓厭倦總為了在鏡頭上保持完美體態的小S一度萌生引退的想法，但大S看見了她藏不住的表演慾，一句：「我當你製作人吧！」讓小S立刻決定回歸回歸，首次獨挑大樑主持談話性節目「熙娣想聊」。

小S分享：「即使已經主持十年的『康熙』，但每一次進棚我還是非常緊張！當時身邊有蔡康永這個靠山，我感覺還沒有那麼害怕，因為我知道，無論節目出了什麼很難處理的局面，他都能搶救回來。」而這次獨挑大樑，她透露，每次遇到瓶頸，都會趕快問大S，「她也總是會幫我想出很新穎的解套方法，她真的給我很大的力量。」

小S回歸螢光幕前，向女兒們喊話：「妳媽就是Super Star！」(圖:Bell...
小S回歸螢光幕前，向女兒們喊話：「妳媽就是Super Star！」(圖:Bella儂儂提供)

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