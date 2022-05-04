周遊淚崩喊「曾被導演騷擾」對方氣喘發作才沒得逞

周遊淚訴曾被騷擾。(記者王聰賢／攝影)

台灣資深藝人周遊、李朝永近日歷年製作的珍貴電視劇數位帶捐贈給國家影視聽中心保存典藏，總數龐大近3,231卷，國家影視聽中心董事長藍祖蔚特地於今日率領典藏管理部門的同仁們，前往周遊、李朝永夫婦鮮少對外開放的永真園，親手接下這批珍貴文物，周遊回顧往年當女演員，還淚訴曾被導演性騷擾 ，幸好自己穿合身旗袍，讓對方難以脫下，一度引發氣喘發作，周遊警告自己與對方女兒是好友，才倖免此難，「可是我還是被降級到第二女主角」。

周遊提到進入演藝圈以來，一直受到很多苦，還數度激動落淚，「我一路走來，真的對藝術奉獻很大！」提到當初還到前線勞軍，周遊在船上因大風大浪劇烈搖晃，手指不慎被門夾傷、指甲當場噴了出去，但現在還留下明顯疤痕。

周遊（右）、李朝永。(記者王聰賢／攝影)

不僅如此，周遊到國外工作還被安排與客戶的飯局，不赴約就會被取消上台機會，讓周遊再度淚崩：「這些苦你們都不知道！我這輩子受很多的苦。」不時舉手拭淚，面露哀戚。

周遊是台灣電視開播六十年來知名度最高的王牌製作人，她從台語片演員起家，1972年轉入電視圈，曾製作過「親情」、「梨花淚」、「金獎劇場」等優質戲劇，後來與李朝永共創「永真電視電影 有限公司」，推出「神鵰俠侶」、「懷玉公主」、「雪山飛狐」、「飛龍在天」等強檔大戲，屢屢打破收視率記錄，在提升台灣電視產業發展及豐富民眾娛樂生活等方面，皆發揮十足的影響力。