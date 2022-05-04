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男星楊奇煜1歲兒快篩陽性 親歷揭急診亂象

娛樂新聞組╱綜合報導
小煜(右)的兒子快篩陽性，讓夫妻倆非常緊張。(圖：猿聲提供)
小煜(右)的兒子快篩陽性，讓夫妻倆非常緊張。(圖：猿聲提供)

台灣男星楊奇煜（小煜）的1歲多兒子Mujo日前突然高燒不退，2次快篩陽性掛急診做PCR，結果尚未出爐，目睹急診室亂象的他坦言醫療量能不足。三立八點檔「一家團圓」累計14位演員確診、匡列，一度被外界稱是「一家染疫」，目前演員陸續復工終於「一家團圓」。

小煜的兒子Mujo日前燒到攝氏38.8度、沒其他症狀，做完兩次快篩均是陽性，做了PCR後返回也確診的親戚家隔離照顧，可是不吃不喝的Mujo體溫升到攝氏40.6度、血氧降到92，緊急就醫塞劑降到攝氏38.6度，目前觀察中。

小煜排隊時發現部分連快篩都沒有做的排隊者，表示：「台灣醫療量能不足是事實，況且急診室是一堆病毒堆積的地方，希望大家盡可能不要把自己曝露在危險之中，讓真的需要急診的人盡快得到治療。」夫妻快篩陰性，開始自主隔離，二寶Musha暫託月子中心。

「一家團圓」確診演員李燕和余秉諺都已出關，未染疫但密切接觸遭匡列的張鳳書、勇兔、楊麗音、林嘉俐、王宇婕和夏語心全部解封，陳冠霖、璟宣也解隔，夏語心一進組就被掌摑，相當精彩。上月底確診的愛雅（張艾亞）日前在臉書哀嚎「確診第9天，也已經5月了，到底何時要讓我轉陰啊」，經紀人透露她已沒啥症狀，「有問過醫生，醫生說每個人體質不同，有些人會比較慢，應該這幾天就會轉陰性了。」

曾演出「女力報到」系列的林曜晟（原藝名博焱）確診居家隔離期間，與女性友人張小姐發生流血衝突，第一時間發表手寫信道歉，後又發聲明翻供，稱：「我『絕對沒有主動』暴力毆打張小姐。」並Po出驗傷單表明是受害者，「血跡全部都是我的。」張女的弟弟、美妝網紅張希爾立刻回擊，表示女方的驗傷單足以證明林曜晟施暴，雙方互控說謊、喊告。

李燕確診康復後已於3日出關。(取材自臉書)
李燕確診康復後已於3日出關。(取材自臉書)

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