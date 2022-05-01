才被傳離婚 楊丞琳曝異地戀辛酸：分手要快狠準

楊丞琳近來加入真人秀「燦爛的前行」分享愛情觀。（取材自微博）

台灣歌手楊丞琳近來加入真人秀「燦爛的前行」分享愛情觀，談到異地戀的辛酸她自然感同身受，直言對象非常重要，「個性成熟一些的我覺得會沒有那麼辛苦，我曾經經歷過304天才見到對方，雖然我們也不常視訊，很多人覺得異地戀要靠視訊解思念之愁，我反而覺得心靈的靠近比你看到人還要更重要。」

在她眼中，有些人同居天天見面，可是某方卻會沒有安全感、沒有信任感，因此異地戀的距離不是最大的問題，而是要給予對方信任感，感情即能長長久久。

楊丞琳和中國大陸歌手李榮浩在一起超過七年，婚後聚少離多，鮮少Po合照放閃，前陣子微博 瘋傳李榮浩和歌手吉克雋逸的關係不同尋常，甚至被楊丞琳抓包導致婚姻破裂，李榮浩大動作發文闢謠並委託律師處理，楊丞琳跟著轉發力挺：「不氣不氣。太假了，根本沒人信。」顯見她百分百信任對方。

李榮浩跟楊丞琳婚後總是聚少離多。（取材自微博）

至於分手方式，楊丞琳也有自己的一套見解，其實她曾在其他節目說過長痛不如短痛，這回更挑明講分手一定要快、狠、準，「我們先明確的說出為什麼要分開，而且你很果決，你不會藕斷絲連，其實當下那一刻對方一定是很難過，但是事實上他們的療傷期說不定會短一點。」像她會在戀愛過程中一步一步分析，絕對不會突然說分就分，「我可能已經到達一個真的必須停損了，我就會開這個口，所以我療傷時間相對比較短。」