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納豆敬業人緣好 多個節目等他復出

記者葉君遠／綜合報導
納豆復出計畫將延到明年。（圖：皮諾丘電影提供）
納豆復出計畫將延到明年。（圖：皮諾丘電影提供）

台灣男星納豆開刀後進入漫長復元期，因為他是量產主持人，手上節目居綜藝咖之冠，包括中天「同學來了」、台視「綜藝3國智」、公視「廚神賽恩師」和TVBS「食尚玩家」，外加多個網路節目，後續影響層面廣大，不過目前為止，還沒人捨棄他，這全歸因於他平時敬業，私下人緣極佳。

納豆開刀後恢復狀況良好，但反應已不比過往，對於人臉的連結度甚至慢好幾拍，一開始只認得女友依依，至於其他好友，必須停好幾秒甚至幾分鐘，才對得上名字，好友透露，像這樣出血性中風傷到腦，手術後沒眼歪嘴斜已是萬幸，至於反應、認人不快速，都可以慢慢透過訓練恢復，所以本來計畫5月復出，將延到明年，「但還得看明年的狀況而定，這也說不準，所幸，他的求生意志是很強的。」

TVBS「食尚玩家兩天一夜GO」已多集找人和曾子余合作，包括黃鐙輝、郭彥均、梁舒涵等人，最新一集找來張文綺，都在試彼此合作的效果，然後做長期抗戰的打算，製作人表示，電視台高層的指令是，一定等納豆回來，而在這期間，要每集換不同的人，還是固定找人代班，都還在嘗試之中，目前的狀況，就是且戰且走。

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