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劉德華追思顧寶明 難忘當年氣功治療 叮嚀別太拚

記者陳慧貞／綜合報導
劉德華懷念與顧寶明合作電影「投名狀」時的點滴。（視頻截圖）
劉德華懷念與顧寶明合作電影「投名狀」時的點滴。（視頻截圖）

台灣喜劇泰斗顧寶明3月19日因心肺衰竭離世，享壽72歲，在家屬低調舉行過家祭後，「安可，顧寶明」追思會日前在台北舉行，演藝圈好友金士傑、導演朱延平、楊懷民、王偉忠等到場追思，劉德華跨海致現場花藝布置，並錄製影片致意，回憶當年合作點滴，台上播放著「寶哥」過去精采作品，最後身影留在舞台，人生正式謝幕。

顧寶明演藝作品橫跨舞台劇、電視、電影，昔日合作演員眾多，影視圈好友、影迷透過剪輯影片，觀賞他的「最後演出」，導演朱延平感嘆：「他在片場就是開心果，還會幫人家治病，了不起的寶哥，一路好走！」顧寶明自1987年拍攝朱延平執導的電影「大頭兵」後，雙方接連合作2、30部電影，說起當年事恍如昨日。

朱延平說，當時顧寶明剛學氣功，走到哪都熱心幫人治療，他和張小燕都當過「白老鼠」，那年到夏威夷拍片，一度住到不乾淨的飯店，郝劭文疑似中邪「翻白眼、發高燒」，顧寶明打電話回台問師父，備香燭、水果，當場作法「驅魔」，郝劭文恢復正常，還有一次到青康藏高原拍戲，化妝師因高山症陷昏迷，也在顧寶明的「治療」下清醒，朱延平說：「從此寶哥變成神」。

顧寶明離世，合作演員不捨，紛紛錄影片懷念，劉德華提及與「寶哥」認識多年，拍電影「天與地」時，在他每次拍完危險動作後，顧寶明就會勸他「小朋友不要那麼拚命」，拍「投名狀」時，他因動作戲受傷，寶哥沒說什麼，「像一個大哥哥，還用氣功幫我治療，後來他說，你知道，在你身邊的人會很心疼，不要忽略自己，要健健康康生活...寶哥的叮嚀，我會永遠記得」。

金士傑難過到數度泣不成聲。（記者沈昱嘉／攝影）
金士傑難過到數度泣不成聲。（記者沈昱嘉／攝影）

金士傑失去多年好友，難過到數度泣不成聲，「覺得舞台變得更寂寞了，寶明是我最要好的朋友，最貼心的知己...」因為好友，他才變得笑口常開，懂得沉默、忍耐與慈悲，最後他說：「寶明！好了，打完人生這場仗了，打得精采、漂亮，現在你可以驕傲地告別這個教室，然後去別的教室上下一堂課了。」

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