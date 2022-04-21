Ella誇老公神隊友 慶10年婚「密謀棄子」

Ella下個月即將歡慶結婚10周年。（圖：高島按摩椅提供）

台灣女星Ella陳嘉樺日前出席產品代言記者會時，面對近來疫情 升溫，孩童施打疫苗的敏感問題，Ella表示目前勁寶剛滿五歲，還不到政府規定的六歲以上開始施打的年齡，如今她能做的，一樣是提醒勁寶戴好口罩 、勤洗手且消毒，「如果不小心生病，也只能面對，希望他能有足夠的身體素質可以度過，真的要施打的話我們也不排斥。」

至於5月底在高雄流行音樂中心舉辦的「艾拉秀」演唱會，是否會受到疫情波及？她大嘆一口氣：「不敢想太多，就先做好自己的工作。」

下月即將迎來母親節 及結婚10周年，Ella誇讚兒子勁寶不僅是自己最好的母親節禮物，也是她人生最好的禮物，如何慶祝結婚週年紀念日？她笑笑表示要好好享受兩人世界，打算拋下勁寶去慶祝，「干勁寶什麼事，那天請管家陪他，我們要把這一天留給彼此就好，至於老公會送什麼，就是他的心意啦。」

婚姻一路走來10年，Ella自豪對她而言是小Case，「我們爸爸媽媽都結婚幾十年了，維持婚姻本來就要很努力，我先生是我的神隊友，也是工作上夥伴，而且良性溝通很重要。」個性易怒的她，坦言漸漸學會吵架前緩下來，「有時候回想吵架內容，其實都會忘記原因，一定要心平氣和來達到共識，不要帶太多的情緒。」