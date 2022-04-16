已10天沒見邱澤 許瑋甯露小蠻腰撇懷孕

許瑋甯說已有10天沒見到老公邱澤。(記者吳致碩／攝影)

許瑋甯 、邱澤 去年12月結婚之後，一舉一動都引起外界關注，許瑋甯近日出席活動露出小蠻腰強調沒有懷孕，提到婚後生活，她開心表示婚後生活如常，沒有太大不同，「我們本來就是低調不會多說的個性，只是靜靜享受歲月靜好的感覺」。

許瑋甯目前新戲都已殺青，下半年應該會開始忙宣傳，結果就換邱澤復工，還跑到台中拍攝，而她因為不會去探班，目前兩人已有十天不見，也沒有備孕計畫，「下半年有一些零星拍攝，還有宣傳行程要跑」，至於是否要辦婚宴，她坦言必須視疫情 而定，「疫情最近滿嚴重，而且還要看整體環境跟彼此工作」。

結婚至今，許瑋甯未與邱澤吵過架，頂多就是意見不合時沉默，「其實相處滿舒服的啦，但還不像是老夫老妻，總之過程都是自己感受的」，並說不會受到時間影響，決定兩人未來的方向，「我相信一直都會這麼甜蜜的」。

由於是出席環保活動，許瑋甯提到自己物質欲望不高，時常斷捨離，定期清理衣櫃，衣服穿來穿去都是那幾件，「不然多買了，不穿也是浪費」。

問她是否會清理老公邱澤的衣櫃？她認為這是隱私，不會主動觸碰，「不過我們很多方面都很像，打開他的衣櫃，會以為是自己的衣櫃，他的東西也都很極簡。」