吳尊遷居上海遇封城 做快篩被讚人帥溫柔

吳尊(後)帶著兒女在社區做核酸檢測，親切與醫護人員合照。（取材自微博）

男星吳尊今年初喊出一家四口要從汶萊搬到大陸生活居住，最後落腳上海，沒想到搬家沒幾天，就遇上海封城 。有網友PO出吳尊帶著兒女在社區做核酸檢測 的照片，透露他很親切，遇到檢測人員，不但與他們合照，還送上香蕉鼓勵，網友讚：「人帥善良又溫柔。」

吳尊年初受訪時表示，讓一雙兒女放棄到澳洲讀書，轉而到大陸學習中國文化。3月21日他就PO出扛23箱行李定居上海，沒想到上海28日就開始封城。

台灣金鐘視帝、70歲的老戲骨李立群目前也在上海定居，他拍攝影片曝光居家生活，坦言：「家裡的菜勉強夠，因為封得比較突然，訂菜也來不及。」但稱讚「區政府非常好」，都會挨家挨戶送食材，還叮嚀大家：「糧食得細水長流的吃。」最後祝福大家「封城安心」、喊話團結抵抗疫情。

還有很多台灣藝人目前都選擇在上海生活，包括彭于晏之前也被曝出門領物資或是接受核酸檢測。

劉畊宏(前)和老婆王婉霏穿羽絨外套跳健身操。（取材自微博）

劉畊宏也舉家移居上海，他與老婆王婉霏透過直播教大家在家裡也能運動，每次都穿著緊身運動背心，露出大胸肌和臂肌，被虧在「哺乳期」，結果似乎因穿著不合格，直播遭到平台停播，夫妻倆竟放大絕，穿羽絨外套跳健身 操，形容是「我們最後的倔強。」極端反差讓網友笑翻。