許瑋甯婚後絕美3連拍 瞬間吸引13萬人

許瑋甯近期自拍超美。（取材自Instagram）

台灣女星許瑋甯 、邱澤 去年驚喜宣布結婚，外界關注兩人婚後的做人計畫，不過兩人維持一貫低調作風，很少在社群 平台互動，昨天許瑋甯在社群分享了自拍照，婚後狀態曝光，美到讓人讚嘆。

許瑋甯主演的八大「她和她的她」去年5月開拍遇疫情大爆發攪局停拍，8月初復工後，10月殺青，目前正進入後期製作，並曝光主視覺海報，整體以溫柔的藍色調性呈現，畫面上許瑋甯雨中狂奔仰望天際，她形容：「透過主視覺把力量用很唯美、很柔軟的方式呈現出來。」

「她」劇探討女性在台灣社會面對的各種困難與侵害，許瑋甯劇中受過重大創傷後，在漫長人生找出自己的價值，是一個令人心疼的角色，她形容角色有如「被煙霧繚繞」。

許瑋甯近期在工作空檔，好好度假過每一天，最近秀出自拍，彷彿有了愛的滋潤，美貌更加升級，更完美透過自拍呈現「絕世美顏」，三張自拍照短短一天就吸引13萬讚，網友驚呼「怎麼可以那麼美啦」、「邱太太越來越美了，妳家的男神也是越來越帥，喔…真受不了你這兩夫妻」、「天啊 為什麼我不是辣個男人」、「好漂釀，扯！」。

許瑋甯先前也與丈夫邱澤，一同出席王鈞兒子，也是電影「第九分局」導演王鼎霖與女星丁巧唯的婚禮，當時面對外界質問何時辦婚禮，她僅笑說：「你們比較想先看我懷孕沒？」並手摸平坦小腹表示真的還沒懷孕。