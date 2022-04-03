郭雪芙懶理走光風波再曬性感美照 「穿起來漂亮就好」

郭雪芙不畏露點流言，在臉書放送性感美照。（取材自臉書）

台灣女星郭雪芙演出「華燈初上」疑似胸前走光的畫面在網路上瘋傳，但她心情似乎不受影響，近日在臉書 上繼續放送性感美照，身穿紅色格紋套裝，內搭則僅遮住雄偉雙峰，再度展露深邃事業線。

郭雪芙在限時動態上分享書的內容回應走光風波。篇章標題為「學習與身體相處」，內文指出，東方人對軀體比較拘謹，且沒有正確性教育 ，「以至於把本應該是美的東西汙穢了。」而西方國家藝術作品很多都是以人體為題材，比較可以用輕鬆自在的方式與身體和平共處，「即使胸口多露一點也不用擔心招來異樣的眼光。」

「華」劇中，郭雪芙一場被下藥後迷濛甦醒，僅穿深V小可愛露出深溝，卻有網路瘋傳放慢動作後，發現她疑似「露點」，對此經紀人直呼：「絕對不可能，我們防護措施做得非常好！」，劇組也發出聲明，表示製作過程都嚴格控管，「保護藝人表演為第一優先，絕無刻意裸露之鏡頭。」製作、主演「華」劇的林心如 看到新聞，也直呼：「太誇張了吧！怎麼可能！。」

33歲的郭雪芙出道以來都是鄰家女孩的形象，其實她一直都暗藏好身材，直到最近「大解放」，不僅「華」劇造型尺度大開，還接了內衣代言，出席活動也不介意穿著清涼、秀出好身材，郭雪芙認為：「穿起來漂亮就好。」