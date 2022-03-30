我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

賈永婕曬奶奶旗袍美照 曝「爺奶守一輩子」大祕密

娛樂新聞組／綜合報導
賈永婕曬出爺爺奶奶的合照。（取材自臉書）
賈永婕曬出爺爺奶奶的合照。（取材自臉書）

台灣女星賈永婕日前在臉書表示「在一個非常錯愕震驚粗魯的情況之下知道了一件大祕密！快要48歲的我從來不知道的祕密！」她坦言知道祕密後心情複雜，隨後則曝光家族大祕密──原來爸爸不是爺爺親生的孩子。

賈永婕表示這個祕密，爺爺奶奶守了一輩子，就連叔叔、姑姑都不知道。她表示得知祕密的過程非常草率，一開始完全不敢相信，「這兩天我慢慢查證，也跟大陸的親戚詢問，大概拼湊出一個世紀無敵愛情故事！」

賈永婕透露奶奶可能本是他人二房，生下了爸爸，爸爸生父因故入獄被判死刑。賈永婕覺得爺爺可能本來就暗戀奶奶，看奶奶一個女人帶著孩子孤苦無依，就對奶奶說「讓我來照顧你」，即便奶奶當時對爺爺說「可是我帶著孩子，會拖累你」，爺爺仍霸氣直說：「他就是我的孩子」，並將奶奶和爸爸接到北京一起生活。

賈永婕透露爺爺出生自大家族，就算家人反對仍執意娶了奶奶，終身信守承諾。爺爺奶奶後來帶著爸爸逃難到台灣，並陸續生了兩男一女，也就是賈永婕的叔叔、姑姑，但爸爸的身世祕密只在爺、奶、爸爸心中。

賈永婕曬出爺爺奶奶的合照。（取材自臉書）
賈永婕曬出爺爺奶奶的合照。（取材自臉書）

賈永婕還分享爺爺奶奶的合照，照片中奶奶穿著旗袍，網友直呼「好美」、「氣質棒棒的」，並稱賈永婕遺傳奶奶的美女基因。而賈永婕也寫道：「聽說爺爺是看到穿著旗袍的奶奶驚為天人，但是奶奶一開始覺得爺爺年紀太小了！好險爺爺年紀小志氣高」。

北京 臉書

上一則

3度傳死訊 蔡琴6月辦巡唱 開心團隊有收入

下一則

影藝學院會員琥碧戈柏： 史密斯能保住小金人

延伸閱讀

張歆藝：願世上不再有女人被稱為「潘金蓮」

張歆藝：願世上不再有女人被稱為「潘金蓮」
逃難的記憶

逃難的記憶
章子怡加盟王牌 曬旗袍照「許久未扮上了」

章子怡加盟王牌 曬旗袍照「許久未扮上了」
烏克蘭母親逃難 不告訴孩子這是戰爭

烏克蘭母親逃難 不告訴孩子這是戰爭

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返