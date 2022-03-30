賈永婕曬奶奶旗袍美照 曝「爺奶守一輩子」大祕密

賈永婕曬出爺爺奶奶的合照。（取材自臉書）

台灣女星賈永婕日前在臉書 表示「在一個非常錯愕震驚粗魯的情況之下知道了一件大祕密！快要48歲的我從來不知道的祕密！」她坦言知道祕密後心情複雜，隨後則曝光家族大祕密──原來爸爸不是爺爺親生的孩子。

賈永婕表示這個祕密，爺爺奶奶守了一輩子，就連叔叔、姑姑都不知道。她表示得知祕密的過程非常草率，一開始完全不敢相信，「這兩天我慢慢查證，也跟大陸的親戚詢問，大概拼湊出一個世紀無敵愛情故事！」

賈永婕透露奶奶可能本是他人二房，生下了爸爸，爸爸生父因故入獄被判死刑。賈永婕覺得爺爺可能本來就暗戀奶奶，看奶奶一個女人帶著孩子孤苦無依，就對奶奶說「讓我來照顧你」，即便奶奶當時對爺爺說「可是我帶著孩子，會拖累你」，爺爺仍霸氣直說：「他就是我的孩子」，並將奶奶和爸爸接到北京 一起生活。

賈永婕透露爺爺出生自大家族，就算家人反對仍執意娶了奶奶，終身信守承諾。爺爺奶奶後來帶著爸爸逃難到台灣，並陸續生了兩男一女，也就是賈永婕的叔叔、姑姑，但爸爸的身世祕密只在爺、奶、爸爸心中。

賈永婕曬出爺爺奶奶的合照。（取材自臉書）

賈永婕還分享爺爺奶奶的合照，照片中奶奶穿著旗袍，網友直呼「好美」、「氣質棒棒的」，並稱賈永婕遺傳奶奶的美女基因。而賈永婕也寫道：「聽說爺爺是看到穿著旗袍的奶奶驚為天人，但是奶奶一開始覺得爺爺年紀太小了！好險爺爺年紀小志氣高」。