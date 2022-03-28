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具俊曄結束居家隔離 和大S不急出關會親友

記者林怡秀、李姿瑩／綜合報導
具俊曄赴台追愛，轟動了韓國演藝圈。（本報資料照片）
具俊曄赴台追愛，轟動了韓國演藝圈。（本報資料照片）

台灣女星大S和舊愛具俊曄閃電再婚，具俊曄日前終於結束漫長的隔離生活，重獲自由，大批媒體一早便到大S住的「台北信義」豪宅樓下守候，但並沒有任何動靜，大S經紀人日前被問到，小兩口解隔後有何計畫，大S經紀人表示不便回應，而小S曾表示要帶姊夫大啖麻辣鍋，不過小S也透過經紀人表示，當天並無特別安排，看來小兩口還不急著出關會親友。

大S(右)、小S姊妹感情好。（本報資料照片）
大S(右)、小S姊妹感情好。（本報資料照片）

具俊曄赴台追愛，兩人因為一通電話重燃愛火的浪漫情節，也轟動了南韓演藝圈，具俊曄在宣布婚訊前，正好才上過劉在錫主持的「玩什麼好呢？」，劉在錫和主持班底HAHA、李美珠、申奉仙一起閒聊，談到之前節目中的「光頭特輯」，自然聯想到具俊曄。劉在錫直說，具俊曄錄完節目後，馬上就傳出好消息，實在是件值得祝賀的喜事，他還忍不住讚嘆：「怎麼會20年的姻緣就這樣牽起，居然真的有這樣的事情。」

S媽今凌晨在臉書發文，寫「管不了-管不了-管不了妳的愛⋯還是妳不愛⋯管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方」，她剛接受《聯合報》訪問時透露單純是抒發一下心情，而媒體緊追大S行蹤，她也難以和女兒女婿相聚吃飯。

問她是否還沒氣消？她先「唉」了一聲，說「就是心情的一點感覺吧，沒事，有什麼事就問經紀人好了」，問她會期待見到女婿具俊曄嗎？她回「早晚總會碰到的吧，因為這幾天媒體實在太多了，樓下這麼多人，唉呀，給你們添麻煩，真的不好意思」，也表示大S還沒跟她約吃飯，「現在疫情這樣，到時候再說吧！」

具俊曄 大S 小S

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