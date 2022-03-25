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阿妹演唱會寵粉絲 13萬份NFT免費送

記者王郁惠／綜合報導
aMEI開唱前祭出大禮，將送出13萬份NFT帶粉絲進入「妹宇宙」。（圖：聲動娛樂提供）
aMEI開唱前祭出大禮，將送出13萬份NFT帶粉絲進入「妹宇宙」。（圖：聲動娛樂提供）

台灣天后張惠妹（aMEI）將於4月1日到16日在台北小巨蛋展開12場演唱會，向來寵粉的阿妹搶先預告大禮，將帶13萬購票粉絲們進入「妹宇宙」，每張票可獲得一件絕無僅有的NFT作品，只送不賣有夠狂。

經紀人陳鎮川透露aMEI一直在思考想留給粉絲的紀念品，得時尚、又不失好玩，最後相中近年掀起熱潮的NFT，問斥資多少成本？陳鎮川表示：「不能說，是無價之寶，真的花了很多錢。」13萬份每一件作品都是動態、獨一無二的，更有1%的超級幸運歌迷有機會抽到10位知名區塊鏈藝術家如Aluan Wang、Anti-social Animals等聯名款NFT，稀有性媲美中頭彩。未來獲得NFT的粉絲可透過藝術交易平台akaSwap與全球的藏家進行交易，價值有望不斷翻倍，陳鎮川表示：「有沒有價值看將來，絕對是很有誠意的紀念品。」

aMEI過去從未收藏NFT，這次與13萬粉絲一起收藏，覺得非常有意義。屆時粉絲在當天看完演唱會的11點59分進入ASMeiR線上體驗網站，憑演唱會票券，並輸入當日現場公布的神祕鑄造密碼，即可獲得專屬NFT。主辦方也提醒粉絲不要隨便公布自己的票券，以免造成無法兌換NFT或產生交易糾紛與損失，主辦方將不負擔相關責任。兌換期間至4月30日止，最晚收到空投NFT為5月8日。

近期aMEI每天為演唱會瘋狂排練，已與樂隊彩排六天、接下來還有三天，她將破天荒在台北小巨蛋舞台上完整總彩3天，足見用心。aMEI搬進飯店住了兩周，問到原因？陳鎮川笑說：「專心啊，不然在家忍不住跟貓咪玩。」而此次徵選粉絲擔任嘉賓吸引近兩千人報名，經紀人透露aMEI看了徵選影片覺得很感動，直讚「大家都好認真」。

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