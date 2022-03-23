Selina認愛後首現身 曝小男友丟直球：姊姊我喜歡妳

Selina戀情曝光後首露面。(記者李政龍／攝影)

任家萱Selina首度主演鬼片「頭七」，和吳以涵飾演一對相依為命的母女，片中母女情令人動容，23日一起出席記者會，她坦言看到吳以涵這麼可愛會心想：「天阿！生個女兒像這樣多好。」她透露以前因為童話故事影響，人生有規劃結婚生小孩，如今40歲，直說：「離這個夢想逺一點，但現在好像又更近一點，不過不是我現在最大的夢想，享受現在開開心心最重要。」

Selina今天透露和小7歲的圈外男友交往半年，拍攝「頭七」期間對方偶爾會來探班，還幫忙求平安符，讓她備感窩心，不過當時還只在追求階段，直到殺青後才決定交往，至於如何追求？Selina說：「他滿用心的，是比較直球型的，在我很開心的時候說『姊姊我喜歡妳』」，但她當初只把對方當弟弟，「愛慕之情心領了，那天還喝多了，有點忘記了」，她也笑說對方是她的粉絲，有幾張S.H.E的專輯。

Selina談起另一半春風滿面，表示現在不熱戀要什麼時候熱戀？她的好姊妹在兩人互有好感階段就見過，姊妹也很喜歡對方，這件事對Selina來說很加分。這段戀情隱瞞半年時間，她透露私下跟友人還開賭盤，下注何時戀情會曝光，「結果她們全輸，有人猜去年，還有人猜情人節當天，結果我獨贏拿了6000！」

而Selina在片中大素顏，但她不擔心這個樣貌被看光光，還說：「我這麼狼狽的模樣他都不介意。」她也笑說：「他應該之前就看過了吧，我私下也不會精心打扮」。Selina也回憶，拍戲時覺得專注，但很感謝男友這麼遠還願意來，「讓我等戲時可以分散一些注意力，那時候也沒有一天到晚啦，大概就幾次而已」。至於為什麼會嘗試姊弟戀？Selina羞喊「啊就愛到了！我覺得嘗試不同事物是我這幾年一直在說的事，我都嘗試拍鬼片那為何不嘗試姊弟戀」。