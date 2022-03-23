我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭控：俄軍破壞車諾比實驗室 還搶走放射物

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

Selina認愛後首現身 曝小男友丟直球：姊姊我喜歡妳

記者黃保慧／即時報導
Selina戀情曝光後首露面。(記者李政龍／攝影)
Selina戀情曝光後首露面。(記者李政龍／攝影)

任家萱Selina首度主演鬼片「頭七」，和吳以涵飾演一對相依為命的母女，片中母女情令人動容，23日一起出席記者會，她坦言看到吳以涵這麼可愛會心想：「天阿！生個女兒像這樣多好。」她透露以前因為童話故事影響，人生有規劃結婚生小孩，如今40歲，直說：「離這個夢想逺一點，但現在好像又更近一點，不過不是我現在最大的夢想，享受現在開開心心最重要。」

Selina今天透露和小7歲的圈外男友交往半年，拍攝「頭七」期間對方偶爾會來探班，還幫忙求平安符，讓她備感窩心，不過當時還只在追求階段，直到殺青後才決定交往，至於如何追求？Selina說：「他滿用心的，是比較直球型的，在我很開心的時候說『姊姊我喜歡妳』」，但她當初只把對方當弟弟，「愛慕之情心領了，那天還喝多了，有點忘記了」，她也笑說對方是她的粉絲，有幾張S.H.E的專輯。

Selina談起另一半春風滿面，表示現在不熱戀要什麼時候熱戀？她的好姊妹在兩人互有好感階段就見過，姊妹也很喜歡對方，這件事對Selina來說很加分。這段戀情隱瞞半年時間，她透露私下跟友人還開賭盤，下注何時戀情會曝光，「結果她們全輸，有人猜去年，還有人猜情人節當天，結果我獨贏拿了6000！」

而Selina在片中大素顏，但她不擔心這個樣貌被看光光，還說：「我這麼狼狽的模樣他都不介意。」她也笑說：「他應該之前就看過了吧，我私下也不會精心打扮」。Selina也回憶，拍戲時覺得專注，但很感謝男友這麼遠還願意來，「讓我等戲時可以分散一些注意力，那時候也沒有一天到晚啦，大概就幾次而已」。至於為什麼會嘗試姊弟戀？Selina羞喊「啊就愛到了！我覺得嘗試不同事物是我這幾年一直在說的事，我都嘗試拍鬼片那為何不嘗試姊弟戀」。 

Selina和吳以涵飾演一對相依為命的母女。(記者李政龍／攝影)
Selina和吳以涵飾演一對相依為命的母女。(記者李政龍／攝影)

上一則

大S甜蜜會新婚夫 張蘭直播哭訴要不回孩子 ：別太自私

延伸閱讀

Selina才甜認男友 紅眼激動：人生不要有任何遺憾

Selina才甜認男友 紅眼激動：人生不要有任何遺憾
深田恭子確診後神隱 突PO餵奶照網驚呆

深田恭子確診後神隱 突PO餵奶照網驚呆
具俊曄當年不認愛 大S節目上「委屈落淚」畫面曝光

具俊曄當年不認愛 大S節目上「委屈落淚」畫面曝光
年少不認愛傷透大S 具俊曄如今奔台度蜜月

年少不認愛傷透大S 具俊曄如今奔台度蜜月

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
楊冪。(取材自微博)

楊冪「夾娃娃」生圖網路瘋傳 鉛筆腿太撩人

2022-03-18 00:17
年僅25歲的西藏歌手才旺羅布，傳出他2月25日在西藏布達拉宮前喊完口號後，便自焚身亡。（取材自微博）

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

2022-03-19 08:57

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速