大S離婚105天再婚 吳宗憲：太早了吧、像剛假釋又再犯

吳宗憲進棚錄中天「小明星大跟班」。(圖:中天提供)

吳宗憲年後進棚首錄中天「小明星大跟班」，大S 閃婚舊愛具俊曄 卻惹怒S媽，吳宗憲說自己可以體會S媽的心情，不過他認為家裡的孩子個性保守，吐槽兒子鹿希派「他保守到在路邊抽，他不是壞，壞是一下子，笨是一輩子，哪有人這麼智障，人家說寧生浪蕩子，不生駑鈍兒，我心裡擔憂的是這個。」還說等有空要帶鹿希派去測智商。

吳宗憲農曆年前一口氣嫁掉2個女兒，對於大S離婚後又閃婚，他直呼「太早了啦，才離了105天，我真的做不到，這感覺就像是才剛假釋出來又再犯啦，不是吧，我覺得很驚訝，這我比較站在徐媽媽這邊。」他說家裡孩子個性都偏保守，不可能走閃婚路線，「保守到在信義區路上真抽大麻還不知道犯法，真的是白癡，他不是壞，以前我還笑余祥銓，結果現在輪到自己兒子。」

他也透露家中的90歲老父在農曆年前住進加護病房，一周要洗腎2次，讓他相當心疼，「爸爸畢竟年邁，身體機能老化了，謝謝三總的照顧，爸爸腎功能比較不好，但慢慢在恢復中。」他也感謝哥哥全職照顧媽媽，讓他可以無後顧之憂拚事業。而女兒吳姍儒自美國返台，隔離期滿出關錄影，吳宗憲說把自己的豪宅讓給女兒隔離使用，「為了躲狗仔，我都變地產大亨了，應該只輸給小哥（費玉清）。」