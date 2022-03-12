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不忍了…曹格不爽遭竊錄 硬起來告爆料者誹謗

娛樂新聞組╱綜合報導
曹格發出聲明，將對爆料者提出誹謗告訴。(本報資料照片)
曹格發出聲明，將對爆料者提出誹謗告訴。(本報資料照片)

曹格在餐廳爆出酒後糾紛，和隔壁包廂的客人發生激烈口角，現場影片被PO上網後引起軒然大波，事發三天後他打破沉默，表示尊重司法結果並承擔責任，同時也希望爆料者可以去做筆錄還原事實，而不是單邊爆料誤導真相，他並發出聲明，要向爆料者提告。

曹格表示看到來路不明的爆料被大做文章內心很失望、難過，若對方持續神隱，他說：「我會盡我能力把你找出來，提告。」晚間發出正式聲明，其中提到「爆料者違法竊錄並恣意剪輯影片，上傳網路混淆視聽」，導致名譽受損，將對爆料者提告誹謗。

除了飆髒話的影片外流，所屬的經紀公司，針對本次事件與律師討論後發出聲明，對於有標題指出曹格「拒絕道歉」、「絕不道歉」、「堅持不為失控行為致歉」等等諸多斷章取義或自行腦補的標題，經紀人再次釐清：「曹格針對的是爆料者的爆料行為，他不可能道歉，而對於他個人行為造成店家及相關人員的困擾，他都是表達深感歉意並且承擔所有責任。」

曹格透過經紀公司表示，事發當晚就已經向店家與員工達成協議並和解，為釐清事實也配合警方做筆錄。

聲明指出，爆料者違法竊錄，並恣意剪輯影片混淆視聽，並毀損藝人聲譽，經紀公司表示對於違法行為將採取進一步法律行動。聲明也提到，能夠理解藝人言行受到大眾檢視，但也應享有一般人民基本權利。

有網友日前在臉書爆料公社指出，曹格在台北市內湖區一間餐廳用餐時不斷無故找碴，網友自己沒有理會卻遭曹格咆哮且飆罵英文髒話，甚至還動手砸東西，因此向警方報案求助。

曹格發出聲明將對爆料者提出誹謗告訴。(圖：就是娛樂提供)
曹格發出聲明將對爆料者提出誹謗告訴。(圖：就是娛樂提供)

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