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大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

娛樂新聞組／綜合報導
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

南韓歌手具俊曄在Instagram發表長文，宣布將與前女友、台灣女星大S結婚。

韓團「酷龍」成員、今年54歲的具俊曄說：「我要結婚了，想和20年前相愛的女人延續愛情，聽到她離婚的消息，我找到了20年前的那個號碼聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連接起來，時間已經過去很久，不能再浪費了，所以我提議結婚，她也接受了，決定一起生活……希望大家多多支持和祝福，謝謝。」

南韓歌手具俊曄在Instgram發表中韓雙語長文，宣布將與前女友、台灣女星大S結...
南韓歌手具俊曄在Instgram發表中韓雙語長文，宣布將與前女友、台灣女星大S結婚。(取材自Instagram)
南韓歌手具俊曄在Instgram發表中韓雙語長文，宣布將與前女友、台灣女星大S結...
南韓歌手具俊曄在Instgram發表中韓雙語長文，宣布將與前女友、台灣女星大S結婚。(取材自Instagram)

大S也在臉書發文表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。以下是歐巴IG上的聲明：我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太多的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家。」

大S也發文公布婚訊。(取材自臉書)
大S也發文公布婚訊。(取材自臉書)

具俊曄當年以「酷龍」身分在台灣舉辦演唱會，擔任綜藝節目主持人的大S看完演出，自稱是他的粉絲，之後兩人再度相遇，透過演藝圈人士介紹，兩人逐漸產生好感，展開交往，在這一年期間，學習彼此國家的語言以培養愛情，還經常喬裝打扮往返於韓國和台灣兩地。 

當時因緋聞影響，酷龍曾取消「娛樂百分百」錄影，讓大S淚如雨下，還被歌迷批評炒新聞。

韓媒報導，他們已經在南韓完成結婚登記，具俊曄很快會飛到台灣和大S會面並在台灣登記。

➤➤➤年少不認愛傷透大S 具俊曄如今奔台度蜜月

大S去年11月22日宣布結束與中國富商汪小菲11年的婚姻，並繼續共同扶養孩子。當時大S還發文祝福汪小菲幸福，看似好聚好散，但汪小菲離婚後卻被爆料與中國女星張穎穎早有一腿，是「婚內出軌」，兩人被拍到一同出遊、十指緊扣和穿同款外套等消息，但都被汪小菲否認。汪小菲的媽媽張蘭則是多次開直播批評大S，暗指會離婚都是因為問題出在女方身上。

大S 汪小菲

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