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任愛心大使 白嘉莉獲粉絲捐35萬美元善款

記者李姿瑩／綜合報導
白嘉莉擔任愛心大使，粉絲響應捐款。（記者李政龍／攝影）
白嘉莉擔任愛心大使，粉絲響應捐款。（記者李政龍／攝影）

台灣「最美麗的主持人」白嘉莉日前獲得新北市長侯友宜頒發「新北愛心大使」證書，有兩位粉絲為了支持她，各自捐出500萬台幣（約17.7萬美元）給新北市好日子愛心大平台，連侯友宜都讚嘆白嘉莉魅力無窮。

白嘉莉日前剛從美國返台，結束隔離後出關。她在隔離期間潛心創作，每天專心畫畫、閱讀，享受一個人獨處的時光。她謙稱：「我很幸運，也滿喜歡。」交遊廣闊的她一出關就馬不停蹄安排活動、與朋友相聚，第一個公開活動就獻給新北市，並挑選了兩幅畫作為粉絲捐款的回禮。

白嘉莉日前剛過完73歲生日，好友們天天接力幫她慶生，讓白嘉莉生活熱鬧又充實。她的生日願望無他，只希望疫情盡快過去，大家都能恢復到以前自由的生活，同時也能持續奉獻愛心。

白嘉莉身為愛心大使，笑稱「愛」就是最好的保養之道。現在她持續以飯店為家，在衡量自身情況後，暫時不考慮在台灣置產，打趣如此一來可以常常造訪新北市。

侯友宜昨另提到納豆的最新狀況，「納豆的狀況是穩定地往好的方向復健中，希望他能夠堅持下去，好好的把身體照顧好，期待他有一天能回到人生的舞台上面，謝謝大家給他的鼓勵和支持。」

侯友宜 疫情

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