張宇自爆生活白癡 機場「吃飯不付錢」被警察攔下

張宇自爆是生活白癡。(圖：東森提供)

台灣情歌天王張宇日前發行新歌「我們盡力了」，他接受專訪回顧近30年的歌手生涯，張宇坦言自己改變許多。像早期在民歌餐廳時他還年輕，唱歌是單純的、很輕鬆，是他歌手生涯最開心的時候。但當歌唱變成事業後，他開始在意很多事情。「我太重視作品跟成績，錄音時唱不好，我就躲在錄音室不敢出來、覺得很丟臉。發片後則是問銷售量、排行榜怎麼樣，到公司看CD的意見回覆卡，每天心情都跟著起起伏伏。」。

回想參加「我是歌手」，他笑說剛開始沒多想就答應，不料一去就後悔想走人。他當時不僅身兼主持人跟參賽者，準備自己的歌之外還要寫稿re稿，非常緊繃，第一次主持要走出去時都同手同腳，嘴巴跟雙腳都在發抖。當他聽鄧紫棋彩排時就想「哇怎麼唱這麼好，死了太強了，怎麼可能唱的贏人家」，不料每個人都這麼強，但當時的他自己狀態卻不是很好，所以壓力超大。

張宇現在已經學會享受唱歌。(圖：東森提供)

張宇也自嘲當歌手時被保護太好，除了唱歌做音樂什麼都不會，就是個生活白癡。年輕時他曾跟巫啟賢去高雄演唱，回到台北一下飛機就被警察攔住，張宇以為他們是要合照或簽名，沒想到對方卻說：「對不起，你們兩個在高雄吃飯沒付錢。」原來他們平常都由經紀人或助理付錢，那天不知為何卻沒人結帳，不知情的他們吃完很自然的離開了，直到在機場被攔下才知道，而且現場超級多人，讓他們糗到不行。

如今張宇已回到初衷，才開始欣賞自己的作品。此次推出新歌「我們盡力了」，張宇表示希望這次的回歸，是一個非常宇式情歌的歌。「我希望再次聽到張宇的時候，他還是那個熟悉的，大家聽到時會覺得『終於回來了』的感覺。雖然歌詞是深情的、有一點點苦的，但內心是溫暖、被療癒的，有被同理的感覺，我覺得我歌曲上面的價值是在這裡。」

至於未來是否再開演唱會，張宇笑說他從沒正面說過YES或是NO，因為他還沒有想要考驗自己。但若再開演唱會，他希望能請劉德華當嘉賓，因為他至今仍欠他一首歌。「我不太欠別人歌的，但我一直都欠劉德華一首歌，為什麼沒完成我也不知道，所以總對他很抱歉。我非常喜歡劉德華，我非常欣賞他，他很自律，我超喜歡這樣的人。」