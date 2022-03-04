金馬影帝荒謬守靈 殯儀館取景忍不住狂笑場

李康生演出「良辰吉時」直呼過癮。(圖:CATCHPLAY提供)

金馬獎影帝李康生30年未接演台劇 ，為了侯孝賢擔任總監製、「強尼‧凱克」金馬獎提名導演 黃熙自編自導的「良辰吉時」現身小螢幕，他在劇中角色多變，首集便以「禮儀師」身份詼諧登場，甚至第一次穿壽衣演出，大呼：「演得好過癮！」

李康生在「良」劇首集化身禮儀師，主持了一場荒謬的守靈儀式，他詮釋「少根筋」的禮儀師雙人組，同時面對吳大維、周采詩、顏毓麟三人飾演的超鬧家屬，整場喪禮讓人哭笑不得，李康生甚至莫名被推上陣，代替家屬穿壽衣。為了這場戲，李康生還特別到殯葬禮儀公司去學習傳統套衫禮穿壽衣的方法。

由於這場守靈戲是在真實的殯儀館內取景，拍攝現場多少有些禁忌，但故事走向和角色對白實在太惹人發笑，尤其李康生只要看見吳大維的臉，就忍不住想笑場，最後連吳大維也覺得李康生很好笑，幾乎是導演一喊卡，全場就爆出陣陣笑聲。

李康生「良辰吉時」中化身禮儀師，主持了一場荒謬的守靈儀式。(圖:CATCHPLAY提供)

李康生自嘲：「我的笑穴一被點開就會笑個不停，所以在那個氣氛下，明明是個悲傷的靈堂，卻被我弄到很歡樂的局面，連工作人員、導演都笑出來。其他的靈堂都是非常悲傷肅穆，我們這邊卻很歡樂，我想別的靈堂應該覺得很奇怪。」

導演黃熙則大力感謝李康生為這部劇帶來許多驚喜，他原本在思考要用什麼方式來演繹「生死」這樣沈重的話題，沒想到李康生渾身自帶一股詼諧幽默感，讓看似沈重的故事，用旁人無法模仿的方式輕鬆表達出來，同時精準的說完想講給觀眾聽的故事。

李康生也感受到黃熙是一個很有才華的導演，尤其在劇本上下了很多功夫，他當初看完劇本就決定接演，認為故事充滿了驚異與離奇，劇情撲朔迷離，非常好看又奇特。而李康生演出的禮儀師，從一開始熱心服務喪家，最後突然冒出暗黑人格，黃熙也驚呼：「康哥演來毫不費力，他那種特有的表演方式可以同時包容這兩個落差很大的狀態。」

「良」劇全劇7集可劃分為7個獨立故事，架構於多重時空下，幾乎每位演員都一人分飾多角，讓李康生「玩演技」玩得不亦樂乎，一下子是看似可靠卻暗藏秘密的怪咖禮儀師，一下子又是不務正業的金紙舖老闆，接著還跑去理髮店學洗頭，但每個角色最終都與金馬影后張艾嘉飾演的「吳月女」有著神秘關聯。

對於這樣多變的嘗試，李康生也感到很新奇，他表示：「因為與蔡明亮導演長期合作，平時碰到的演員比較固定，此次拍攝影集合作的演員都有自己的特質、表演方式和不同的狀態，所以很有新鮮感及新的火花。」