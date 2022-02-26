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獲傑出校友殊榮 林志穎高一數學0分 想湮滅證據

記者楊起鳳／綜合報導
林志穎出道30年重返華岡領取傑出校友獎。（圖：吉米工作室提供）
林志穎出道30年重返華岡領取傑出校友獎。（圖：吉米工作室提供）

台灣男星林志穎出道30年仍屹立不搖，經營副業更是有聲有色，他25日重返華岡藝校，接受傑出校友殊榮，和母校學弟妹在台上演唱經典組曲「十七歲的雨季」、「不是每個戀曲都有美好回憶」，昔日同班同學也前來共襄盛舉，拿出保存了32年的成績單，大爆當年林志穎高一成績吊車尾，數學還考0分，讓他急著想湮滅證據。

林志穎高二時被挖掘進入演藝圈，17歲出道以來，事業版圖遍及全世界，他身分多元，不管是演藝事業、國際知名賽車手和IT科技產業等，都經營得有聲有色。2月28日出道屆滿30周年，林志穎感性分享30年是個里程碑，對過去做個總整理：「其實世界巡演曾是計畫之一，因為疫情，目前只能觀察，如果真的看到我開演唱會了，可能代表自己即將退休了。」

林志穎高中時期就成大明星，他透露高一時不喜歡念書，成績很差，數學甚至考0分，現在回想起來有點後悔，希望大家還是要好好念書，學生生活可貴，但一去不復返；還有一年級時，曾因未成年騎車，被記2支大過、9支警告，還留校察看貼在公布欄，「感謝父親當時給自己機會，讓我彌補過失，後來將功抵過。」

疫情 退休 賽車

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