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為女性發聲 孫燕姿2度登時代廣場

記者王郁惠╱綜合報導
孫燕姿為女性平權發聲，二度登上紐約時報廣場大型巨幕。(圖：環球音樂提供)
孫燕姿為女性平權發聲，二度登上紐約時報廣場大型巨幕。(圖：環球音樂提供)

天后孫燕姿去年底推出單曲「世界終結前一天」，成為音樂串流平台Spotify重點企畫EQUAL歌單首推作，特邀她擔任2月封面人物，登上美國紐約時報廣場的巨型LED屏幕，為女性平權發聲。

這也是孫燕姿第二次登上時報廣場LED，她說：「很開心，2月的好消息就是擔任Spotify的EQUAL封面。第一次是歌迷溫暖又瘋狂的舉動，這次則是共同傳遞女性音樂人的聲音，感念每一個音訊，在幕後盡心盡力，願我們繼續優雅地堅持最好的自己。」

前陣子年假，孫燕姿都在陪家人，不忘喜氣洋洋畫上紅唇自拍與粉絲拜年，氣色很好、臉型圓潤的她幽默表示「一起發福」。

談及近況，她透露最近常收聽人氣美劇「生活大爆炸」演員Mayim Bialik和瑜伽大師Salvatore Zambito的Podcast，還有王菲早期的專輯，腦中更盤旋很多遍「My Little Pony」卡通的音樂和許多遊戲配樂，俏皮表示：「當然還是有抽出時間討好自己、搓湯圓、冥想、運動、看書等。」生活好不愜意。

孫燕姿單曲「世界終結前一天」以英式搖滾的進行式節奏，用旋律訴說面對與克服的進行軌跡，透過燕姿的歌聲溫柔提醒著，就算未來充滿未知，抱著希望繼續往前，把握每一天，珍惜存在與每個陪伴。

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