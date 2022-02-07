張庭林瑞陽神隱月餘 現身上海逛折扣店

有網友在上海街頭目擊林瑞陽與女兒。 (取材自小紅書)

張庭與林瑞陽本在大陸經營微商有成，不料最近因為涉嫌違法傳銷，遭到有關單位介入調查，兩人及公司的社群 帳號也全都被禁，消失一個多月後，在大年初四有網友在上海街頭目擊到林瑞陽、張庭與女兒逛街的身影。

日前有網友在社群上貼出照片，並透露偶遇張庭老公和女兒，還表示「看到一個女孩很像張庭的女兒，旁邊的林瑞陽也很好認，新年了，明星也來購物」，從照片中可以見到兩人背影，人高馬大又一頭白髮，穿著一身黑的是林瑞陽，旁邊穿著白色外套，留著長髮的少女，應該就是女兒，還有眼尖的網友發現，兩人左前方，有個戴著黑色帽子、口罩 ，手拿著熱飲的女生，看起來很像是張庭。

有不少網友留言「沒抓起來？」、「消費降級來折扣店了」、「現在這麼低調」、「他們居然還能這麼逍遙」。

此外，也有其他網友在過年前、在同一地點看到過林瑞陽，還有網友說「剛剛我也遇到了」，只能說這一家人非常容易遇到。

事實上，林瑞陽1月28日曾透過員工的抖音 帳號，拍影片向粉絲拜年，「大家好！過年了，希望你們好好照顧自己，好好照顧家人。祝你們虎年，虎虎生風，祝你們虎年，生意興隆，恭喜發財」，視頻傳出後，讓外界更加好奇林瑞陽公司涉嫌傳銷的調查結果。