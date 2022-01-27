蔡頭報喜不報憂 曹西平、何篤霖心疼

蔡頭（右）和曹西平交情深厚。（取材自臉書）

台灣男星蔡頭傳出病逝，曹西平也在臉書 悼念這位多年好友，他表示蔡頭是他當兵時藝工隊的舞蹈老師，兩人曾多次在節目中同台表演，對於蔡頭離世他驚訝萬分，「跟你一起上節目，你說有天你走了都不讓大家知道，現在真的大家都不知道，你卻真的走了」，令人無限唏噓。

曹西平說，每次見到蔡頭，他都會問候「身體好嗎」，蔡頭則回他自己壯得跟牛一樣，還可以做那件事，而他也心疼蔡頭一直以來被憂鬱症 纏身，弟弟的過世也讓蔡頭走不出傷痛，所以他也好幾年都不敢打擾蔡頭。

曹西平也透露，這幾年跟蔡頭一起上節目，感覺到蔡頭的心情和以前不太一樣，「不管如何，大家記住蔡老師帶給大家的歡樂就好了，我們就把美好ㄧ刻停在那裡吧」。

此外，蔡頭近年最常上的兩個節目，一個是白冰冰的節目，另一個就是何篤霖的「命運好好玩」，何篤霖表示，「外界都說他有憂鬱症，但他來上節目，不只觀眾開心，現場工作人員跟他合作完都很開心，所以製作單位很喜歡找他，去年他還來上節目，若不是新聞說他生病了，外表真的看不出來。」

何篤霖說，蔡頭最大的優點，簡單來說就是報喜不報憂。讓觀眾開心，自己也開心。

好友羅霈穎離世，蔡頭也走了，何篤霖說，「大家工作都這麼多年，到了一定的年紀，真的要問自己快樂在哪裡，像蔡頭大哥，工作時非常開心，像龍劭華大哥，到走前還把工作排這麼滿，每分每秒都在裡面，而我到了這個年紀，就是做自己想做的事，工作之外，就出來露營走走。」