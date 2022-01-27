我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

蔡頭報喜不報憂 曹西平、何篤霖心疼

記者林怡秀、葉君遠／綜合報導
蔡頭（右）和曹西平交情深厚。（取材自臉書）
蔡頭（右）和曹西平交情深厚。（取材自臉書）

台灣男星蔡頭傳出病逝，曹西平也在臉書悼念這位多年好友，他表示蔡頭是他當兵時藝工隊的舞蹈老師，兩人曾多次在節目中同台表演，對於蔡頭離世他驚訝萬分，「跟你一起上節目，你說有天你走了都不讓大家知道，現在真的大家都不知道，你卻真的走了」，令人無限唏噓。

曹西平說，每次見到蔡頭，他都會問候「身體好嗎」，蔡頭則回他自己壯得跟牛一樣，還可以做那件事，而他也心疼蔡頭一直以來被憂鬱症纏身，弟弟的過世也讓蔡頭走不出傷痛，所以他也好幾年都不敢打擾蔡頭。

曹西平也透露，這幾年跟蔡頭一起上節目，感覺到蔡頭的心情和以前不太一樣，「不管如何，大家記住蔡老師帶給大家的歡樂就好了，我們就把美好ㄧ刻停在那裡吧」。

此外，蔡頭近年最常上的兩個節目，一個是白冰冰的節目，另一個就是何篤霖的「命運好好玩」，何篤霖表示，「外界都說他有憂鬱症，但他來上節目，不只觀眾開心，現場工作人員跟他合作完都很開心，所以製作單位很喜歡找他，去年他還來上節目，若不是新聞說他生病了，外表真的看不出來。」

何篤霖說，蔡頭最大的優點，簡單來說就是報喜不報憂。讓觀眾開心，自己也開心。

好友羅霈穎離世，蔡頭也走了，何篤霖說，「大家工作都這麼多年，到了一定的年紀，真的要問自己快樂在哪裡，像蔡頭大哥，工作時非常開心，像龍劭華大哥，到走前還把工作排這麼滿，每分每秒都在裡面，而我到了這個年紀，就是做自己想做的事，工作之外，就出來露營走走。」

憂鬱症 臉書

上一則

BIGBANG勝利認9罪 判刑1年半網友傻眼

下一則

不打疫苗就失業 「野鴨變鳳凰：冰上逆襲」換男主角

延伸閱讀

紅頂藝人風光一時 蔡頭慘賠1.7億「賣到剩一間房」

紅頂藝人風光一時 蔡頭慘賠1.7億「賣到剩一間房」
蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形

蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形
羅霈穎借出2000萬「包括藝人」 兄怒：惡意長期詐騙

羅霈穎借出2000萬「包括藝人」 兄怒：惡意長期詐騙
台資深藝人蔡頭 驚傳71歲肝癌病逝

台資深藝人蔡頭 驚傳71歲肝癌病逝

熱門新聞

趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

2022-01-22 02:30
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31
張庭（左）在風波後首次露面，與女兒一同出鏡。（取材自微博）

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

2022-01-24 02:26
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

2022-01-20 11:33
湯姆克魯斯被傳要演鋼鐵人，引起觀眾高度矚目。（路透資料照片）

看仔細...湯姆克魯斯版「鋼鐵人」首曝光 真的是他？

2022-01-23 15:25
安琪莉娜裘莉（中）的孩子們據傳對她的新緋聞對象非常不認可。（路透資料照片）

裘莉和威肯打得火熱 孩子們卻尷尬到家

2022-01-25 15:08

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女