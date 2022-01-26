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蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形

記者許晉榮／即時報導
蔡頭生前曾自豪動過陰莖加粗手術。(圖:中天提供)
蔡頭生前曾自豪動過陰莖加粗手術。(圖:中天提供)

以反串走紅的台灣諧星蔡頭26日驚傳肝癌末期病逝，他生前個性直言不諱，多年前曾大方自曝動過「陰莖加粗手術」，當時還豪氣撂話：「整整粗兩倍，讓我洗三溫暖時超有自信。」不過他也坦言人生最後悔的也是整形，他小時候因被同學訕笑為「原始人」而憤怒，已故的女星羅霈穎後來還勸他不如去整形，他初期拒絕，直到父母離世後才去做了隆鼻手術，沒想到竟在爸爸頭七法會上，頂著尚未修復的腫臉弔唁，哭說：「我爸的神主牌倒了」，加上手上3個節目陸續收掉，讓他悲痛懊悔：「人要活得自在，要活得有自信，不能整形，恢復自然，我真想把鼻子這根拿掉。」

他也曾在節目「命運好好玩」透露，最小的弟弟與他相11歲，他對弟弟疼愛有加，誇他會念書，還拿到博士學位，是家族之光。不過有一次他以通訊軟體問候弟弟時，驚訝連著2天都沒收到弟弟回音，在透過親友協尋後，才發現弟弟昏倒家中，蔡頭二話不說花了近百萬包機把弟弟接回台灣治療，雖然弟弟病情一度好轉，無奈病情突然惡化，最終因心肌梗塞病逝，享年49歲。

蔡頭回憶起弟弟情緒一度激動，並呼籲大家珍惜當下，「其實我現在也欲哭無淚了，眼淚流光了，但我對我弟弟的思念不是幾年就可以過去的，觀眾要記得錢和事業雖然重要，但身體更是最重要」。他更不忘提醒眾人與自己，一定要先顧好自己的身體，若沒了健康必定會影響親情、友情，身邊的人一定會不捨，「你一走大家都會難過」。

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