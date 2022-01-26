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台資深藝人蔡頭 驚傳71歲肝癌病逝

記者林怡秀／即時報導
蔡頭。(本報資料照片／台視提供）
蔡頭。(本報資料照片／台視提供）

台灣資深藝人蔡頭去年11月才傳出肝癌末期，不料今竟傳出病逝消息，據「蘋果新聞網」報導，71歲的蔡頭早在1個月前就病逝雙和醫院，白冰冰昨出席媒體餐敘，被問及蔡頭近況，她表示聯絡不上蔡頭，雖然有打電話關心，但都是蔡頭家人代接，對方講話她也聽不太清楚，沒想到今就傳出蔡頭離世消息。

而對於蔡頭是否離世，經紀人電話未接，蔡頭本人手機也已經轉語音，目前尚未有正式回應。

蔡頭近年最常上的兩個節目，一個是白冰冰的節目，另一個就是何篤霖的「命運好好玩」，下午正在露營的何篤霖聽聞他離世，表示，「外界都說他有憂鬱症，但他來上節目，不只觀眾開心，現場工作人員跟他合作完都很開心，所以製作單位很喜歡找他，去年他還來上節目，若不是新聞說他生病了，外表真的看不出來。」

何篤霖說，他當兵是義工隊的，當時業界就有3個很有名的排舞老師，一個是馬雷蒙，一個是董老師，另一個就是蔡頭，「他很厲害，沒學過，卻會用畫面去排舞，是那種天才型的。」這些年蔡頭常上他節目，「他這個人最大的優點，是從來不靠夭，簡單來說就是報喜不報憂。讓觀眾開心，自己也開心。」

好友羅霈穎離世，蔡頭也走了，何篤霖說，「大家工作都這麼多年，到了一定的年紀，真的要問自己快樂在哪裡，像蔡頭大哥，工作時非常開心，像龍劭華大哥，到走前還把工作排這麼滿，每分每秒都在裡面，而我到了這個年紀，就是做自己想做的事，工作之外，就出來露營走走。」

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