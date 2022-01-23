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昔日玉女陳明真 淡出10年再接演台劇

記者杜沛學／綜合報導
陳明真已十年以上沒有拍攝台灣的戲劇，為職人劇「搜尋者」復出。（圖：大愛提供）
陳明真已十年以上沒有拍攝台灣的戲劇，為職人劇「搜尋者」復出。（圖：大愛提供）

55歲台灣昔日玉女掌門人陳明真，已10年沒有在台灣戲劇中亮相，她近日出席大愛紀實職人劇「搜尋者（暫名）」在基隆的開鏡儀式，「美魔女」狀態保持得宜。

陳明真2014年以高齡47歲產下雙胞胎，求子過程艱辛，讓她格外珍惜得來不易的兒子，為照顧小孩也減少戲劇演出，如今小孩將上小學，她也決定復出。

陳明真與音樂人老公季忠平在孩子們幼稚園中班時，為了他們的健康著想，決定讓他們在家中自學，陳明真也因此花費更多心力照顧小孩。

接下來小孩要上小學一年級了，她才有時間拍戲，並誇老公是「神隊友」，可以「一打二」獨自照顧兩個兒子，讓她可以放心工作。

至於選擇接拍大愛劇場，是因為看了劇本覺得志工內心力量實在太偉大，一定要幫這群默默付出的人把故事說出來。

除了陳明真，「搜」劇還網羅「花系列苦情女」王淑娟及也是女神始祖級的陳孝萱參演。王淑娟覺得在基隆演出最大的挑戰就是要不停的爬崎嶇蜿蜒的山路，還要等不下雨的天氣才能拍，且她在劇中還有騎摩托車出車禍的戲碼。陳孝萱近年在公益協會服務，劇中也將演師姐，比較擔心自己台語講得不夠好，不過導演跟真實人物的師姐都給她很大的鼓勵。

玉女 車禍 導演

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