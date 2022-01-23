艾怡良首場大型售票個唱唱到淚崩 向台下歌迷求救

艾怡良穿著黑色亮片緊身裝閃亮登場。（記者王聰賢／攝影）

台灣金曲歌后艾怡良出道11年，近日於北流舉辦個人首場大型售票個唱「從夜晚出生的我們」，由於她創作靈感皆來自晚上，儘管晚間8點半才開唱，仍滿場9成5。她表示：「心情有點激動，謝謝你們來，而且還在這麼晚的時間，但也因為在夜晚，所以可以格外的感性又性感。」

艾怡良一開場果然性感破表，穿著黑色亮片緊身裝，優雅躺臥空中，從5米高的吊台緩緩降落演唱「滅了我」，而後披上黑色皮風衣，一連演唱新歌「以灰知名」、演唱會主題「夜晚出生的小孩」等歌，宛如化身夜行者，以媚惑嗓音讓粉絲如痴如醉。

在演唱「Then You Come Along」時，艾怡良突然熱淚盈眶，哽咽到一度唱不下去，她表示：「我一直在想像這個畫面，不知道什麼時候可以跟大家唱著歌，原來是這種感覺…沒想到第一部分就失控，如果等下我性情起來，你們就幫我唱好不好。」

嘉賓邀來金曲歌王李玖哲擔任，兩人在她去年底推出的專輯中曾合作「痛感」，之後李玖哲就飛日本 會嬌妻，這也是他與艾怡良首度同台獻唱這首合作曲。另也邀來第二位嘉賓饒舌鬼才呂士軒合唱「一個禮拜至少有一天是醒的」，艾怡良穿著蛋糕層次短洋裝搭配螢光粉紅短靴，帶著Dancer唱跳battle。

除了艾怡良的作品，她也串燒過去寫給別人的作品，包括aMEI「偷故事的人」、蘇慧倫「量力而為」和徐佳瑩的「言不由衷」，20多首歌、5套造型，展現艾怡良深情、酷帥又火辣的「艾式」魅力。