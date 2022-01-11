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認握不堪證據 李靚蕾再槓王力宏：我已報警

李靚蕾控3男硬闖家 吳淡如：老鷹來，母雞一定保護小雞

噓！星聞 綜合報導
吳淡如。(取材自臉書)
吳淡如。(取材自臉書)

李靚蕾在台北時間11日晚再度發文，除了控訴王力宏並非真心道歉，更爆料王力宏帶著3名男性要他開門，讓她嚇到毛骨悚然，小孩也嚇哭了。對此，身為人母的吳淡如今天則在臉書發文，意有所指地說：「老鷹來母雞一定保護小雞」。

吳淡如今天一早在臉書發文，談到婚姻與家庭她則表示：「們都是當父母之後，才學會當父母的，在學習中，不只你辛苦，孩子當然也吃了一些苦。父母千萬不要只考慮自己。」話鋒一轉，她則感嘆雖然別人的婚姻如何處理是別人的事，但從自然界觀點來看，萬一不得已，當老鷹來的時候，保護小雞的一定是母雞，「如果回家像是警員在破門臨檢，慈母也必須扮演猛虎吧。」

吳淡如看到李靚蕾與王力宏的互動再度引發熱議，她則坦言「沒有人的婚姻完美，我們只是嘗試不要把它越處理越糟」，更意有所指表示：「不只對於半夜的新聞事件，最近也看到一些『還比我老的人』，用一哭二鬧三上吊，處理感情的事情。」

吳淡如無奈地表示，她也愛莫能助，因為最笨的人，才去人家的感情中做公親，「你長大好不好？不肯面對自己的糾結，只會一步一步把幸福推得更遠。」也直言曾有過感情的人，自己要好好談，「不要把外人當成調解委員會，或讓他們成為到家裡搜尋的檢察官。」

王力宏 李靚蕾 臉書

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