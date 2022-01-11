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王力宏婚變延燒…By2大反擊 喊話李靚蕾：配合警調查

娛樂新聞組／綜合報導
By2發文喊話李靚蕾。（取材自微博）
By2發文喊話李靚蕾。（取材自微博）

台灣歌手王力宏李靚蕾婚變話題從2021一直燒到2022，即便王、李兩人未再發聲，但被牽扯進婚變的By2妹妹Yumi並未停歇，日前Yumi所屬組合By2透過工作室微博發文，喊話李靚蕾配合警方。

By2工作室10日晚間發文，寫道：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」並直接點名艾特李靚蕾。工作室還表示，「正義也許會遲到，但絕不會缺席！致敬每一位人民警察！感謝守護辛苦了！」

另外，隔離期滿的王力宏似乎已回到豪宅探望小孩，想不到自稱是Yumi閨密的「做個小孩007」又發文，直轟「王力宏是個蠢直男」，引起討論。

微博名稱「做個小孩007」在王力宏事件期間，不時會在微博針對事件發文，她先是貼出多張截圖，嗆聲李靚蕾：「盲猜這一些系列動作，是為了為下一篇小作文做鋪墊。畢竟自己已經說了希望事情告一段落，歲月靜好，得重新找個理由繼續寫小作文操縱輿論，控制網民幫自己打仗。」還在文中說：「據我所知，王先生雖然是個蠢直男，但不至於蠢到把眾所周知的中性女生，說成是李小姐婚內出軌的男生對象。還自己買個『王力宏反擊』的rs（熱搜），昭告天下。」

最後質疑李靚蕾的作為，「李小姐應該最知道王先生很反感被質疑性向，難道，未來安排的劇情走向是，李小姐和王先生是形婚？喔，那Yumi介入就更不成立。」

李靚蕾 王力宏 微博

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