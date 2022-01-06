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「華燈初上」渣男 鳳小岳第2季苦情洗白

記者杜沛學、林世傑／綜合報導
鳳小岳在「華燈初上」飾演渣男，第一季讓觀眾氣炸，沒想到第二季最後「洗白」。（記者沈昱嘉／攝影）
鳳小岳在「華燈初上」飾演渣男，第一季讓觀眾氣炸，沒想到第二季最後「洗白」。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星鳳小岳在「華燈初上」中飾演渣男「江瀚」，第一季各種渣男行為讓觀眾氣炸，沒想到第二季最後「洗白」，曝光孤兒身世且定期資助孤兒院。他日前出席寒士吃飽30記者會，笑說編劇讓他洗白「還是很心疼我」，也不怕被觀眾罵，認為這是對他演技的肯定。

「華」劇開播以來，「兇手是誰」備受討論，但鳳小岳不敢爆雷只給提示，「是劇中的人物」、「兇手私底下人很好」，而他看劇本時，對真相沒太驚訝，理性看故事走向，且開拍後劇本也還未提到兇手真面目，是編劇後來才整理出來的發展。

鳳小岳也大讚主演兼製作的林心如「法力無邊、神通廣大」，在疫情期間還能召集圈內那麼多大咖藝人共襄盛舉，自己則是「剛好搭上這部好戲的船，很榮幸。」而鳳小岳對於沒和吳慷仁、霍建華對到戲感到遺憾，但也笑說自己的角色不適合遇到霍建華飾演的黑道大哥，「江瀚」應該會立刻龜縮喊「我先走了」。

此外，被認為恐是兇手之一的劉品言，日前上「哇靠有事嗎」透露拍完此劇後出現後遺症。她過去常詮釋女強人，但「華」劇的角色打從心底毫無自信，「殺青後發現對我影響滿大的，以前做很多事情心裡都有個底，演完花子反而會有很多選擇、猶豫、不確定，花了一、兩個月才調回來。」她的媽媽更怕被人問到兇手身分，不敢上菜市場。

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