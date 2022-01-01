林青霞貴氣迎接2022 歡慶台灣影壇崛起48周年

林青霞最新跨年照片，看來十分貴氣。圖／取材自微博

永遠的傳奇林青霞在2021年最後一天發布貴氣迎接2022年的新照，不但氣色佳，巨星丰采依舊，也充滿喜氣。即將到來的農曆虎年，也是在她人生有關鍵地位，她正是在48年前的虎年於台灣影壇崛起，第一部片就成了票房紅星，迅速變成片商爭搶的當紅炸子雞。

林青霞從影處女作「窗外」，因原著作者瓊瑤提出版權問題、沒能在台上映，只有在香港 等地推出，當時的台灣觀眾只聽說有個條件出眾的新秀，一出道就是女主角，卻還沒有機會見識是如何優秀。腦筋動得快的劉家昌，找她在自己編導、作曲的「雲飄飄」扮演主角之一，但在宣傳上只主打她，連更早之前就走紅的前輩唐寶雲、關山等都沒成為宣傳重點，果然讓她更引起台灣觀眾的好奇。

「雲飄飄」在春節二檔上映，那時林青霞已經隨著劉家昌、秦祥林等到韓國拍「純純的愛」外景，從電話裡才知道「雲飄飄」在台票房開紅盤，自己也成了熱門搶手的影星，等到回了台灣，片約已經應接不暇，自此在影壇地位一路攀高，後來成為台灣舉足輕重的文藝片天后，又紅到香港，再轉型為武俠片女王，紅足20年，成為華人 區娛樂圈的傳奇。