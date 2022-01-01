林依晨自曝「想不乖」 老公揭她私下真實面

林依晨在懷孕期間創作新書。(本報資料照片)

女星林依晨與老公林于超結婚6年，2021年10月順利生下天秤座女兒「小小林」後，近日再宣布喜訊，推出懷孕期間創作的新書「做自己，為什麼還要說抱歉？」。素有「零負評女神」稱號的她，書中展現最真實自己，坦言「其實很想不乖」，老公林于超也在書中深情撰文「我眼中的林依晨」，揭妻私下真實面，使得這本書意義非凡。

日前，林依晨在產後復出活動時，即透露將會有「小書」推出，如今新作品問市，她透過文字自我揭露，過去乖巧、完美形象並非全部的自己，也提到對家庭、情感的真實想法。她說，在當了人妻進入為人母階段後，「人生即將邁入下半場，對真實的渴望更甚以往」，面對感情，更清楚自己需要的是「勢均力敵」的愛情。

林依晨在懷孕期間創作新書。（圖：聯經出版公司提供）

林依晨對婚姻家庭生活向來低調，老公更是極少發話，新書中可見林于超寫的序，形容眼中的妻子，「相信有幽浮的存在，應該是很想被抓走，也相信『舉頭三尺有神明』，每晚的迴向，總是心念著需要加油打氣的朋友及世人」，更寫道「她的人生是快速的進行式，永遠行程滿檔。若是突然看見她在發呆，請關心一下，她應該是生病了」。幽默文筆令人莞爾，也讓人發現另一個外界所不知的林依晨。