五月天聖誕開唱 怪獸帶「女兒」賣萌 陪粉高雄過節

五月天重返高雄世運主場館開唱，陪粉絲歡度聖誕節。（圖：相信音樂提供）

五月天時隔4年，重返高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你」跨年版演唱會，時逢聖誕節 ，五月天透過特效視訊，讓現場一秒化身禮物夢工廠，為粉絲營造濃厚的佳節氣氛，阿信也興奮高喊：「Merry Christmas！」4場演唱會陪16萬名歌迷共度聖誕節及跨年，票房進帳粗估台幣3.74億元（約1348.9萬美元）。

明年將在高流開唱的鼓鼓（呂思緯）受邀擔任首場開場嘉賓，帶4名舞者嗨唱，接著五月天登場就以「OAOA」、「派對動物」和「離開地球表面」，帶領粉絲一起開趴。

重返高雄世運主場館，五月天坦言熟悉、陌生又想念，冠佑打趣久未演出「手很癢」，阿信笑說：「說好的寒流怎麼沒來？很熱！今天是說好下探8度，但我感覺現場好像800度。」在閩南語組曲時，阿信接受粉絲點歌，加碼帶領全場合唱「思慕的人」。

現場LED也播放在沒有演唱會的日子裡大家的生活寫照，其中五月天怪獸也分享剛升格為人父的喜悅，與女兒的影片一出現，萬人又驚又喜的祝福與歡呼聲。

五月天第7度在高雄世運主場館開唱，創下12年20場96萬人次的壯舉，今年高雄跨年4場演唱會16萬張票一開賣10分鐘內售罄，也帶動當地觀光 ，幾乎一房難求，在演唱會期間，高雄捷運 公司將機動加密班距和延長營業時間，預計將為高雄創造億級經濟產值。