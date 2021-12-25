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王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

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王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

記者王郁惠／台北26日電
王力宏。（取材自微博）
王力宏。（取材自微博）

王力宏自中國返台入住S Hotel進行隔離，而依照台衛福部規定，他昨晚就可出關，返家繼續進行7天在家居家檢疫+7天自主健康管理，一堆媒體早就守候在飯店外面，最後他沒選擇離開，而是繼續再住7天，多花25萬2千元台幣。

王力宏自被撕開「優質偶像」形象後，不少網友以漫威電影名揶揄他將演「無家日」（Spider-Man: No Way Home），以他與李靚蕾目前劍拔弩張的狀態，就算出關恐無法回到昔日愛巢「吾疆」、也看不到小孩。但事實上他在出道不久曾在華山文創附近購入「國庭」，隔離期滿後或許會回該處進行自主管理，所屬經紀公司宏聲回應：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」

王力宏本排定出關，媒體在飯店旁等候。(記者王聰賢／攝影)
王力宏本排定出關，媒體在飯店旁等候。(記者王聰賢／攝影)

S Hotel VIP隔離房入住一晚要價3萬6千元(台幣，下同)，約40坪、內有健身器材，期間還有飯店提供美味餐點，高規格的待遇僅汪小菲的朋友限用；從王力宏抵台後為了躲避媒體，直接從停機坪到貴賓室採檢，而若依衛福部規定，他在S Hotel出關後返家只能乘坐防疫計程車，勢必躲不過門口大批媒體的追逐，恐是王力宏決定續住防疫旅館的主因，每晚3萬6千元，多住7天，等於多花了25萬2千元。

而日前他被中國媒體曝光在20日以聲明道歉、宣布暫時退出演藝圈之際，成功金字塔（上海）科貿有限公司發生工商變更，YUEXUE TECHNOLOGIES, INC.退出股東，新增火力全開有限公司為股東，並由其100%持股，而火力全開有限公司法定代表人及執行董事為WANG ALEXANDER LEE HOM（王力宏），換句話說，在宣布暫退的同時，他已同時轉型改當生意人。

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