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張惠妹再戰小巨蛋 海報「這部位」全裸直呼沒安全感

記者王郁惠／綜合報導
張惠妹aMEI演唱會視覺正式曝光。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹aMEI演唱會視覺正式曝光。（圖：聲動娛樂提供）

天后張惠妹（aMEI）時隔7年重返台北小巨蛋，明年4月1日至16日期間舉辦共12場的巡迴演唱會，近日曝光正式海報，首度眼部「全裸」的她，直呼沒安全感。

為了符合ASMR（顱內高潮）的感官意象，美術團隊提案aMEI畫上黑唇、幾乎素顏裸妝上陣，表現她在音樂裡非常沉醉且具攻擊性，aMEI直讚概念「很有種」，正式開拍時開玩笑說：「你知道女明星沒有假睫毛，跟沒有穿衣服，是一樣沒有安全感的嗎？」攝影師看了成品，也讚aMEI自信又很殺的氣質和眼神，不應被濃妝遮住。

演唱會製作規格將突破小巨蛋演出的紀錄，不僅設備、燈光數量創新高，光海內外樂手人數就超過30人，陣容龐大！經紀人陳鎮川表示：「姐要拚，人員和預算都一定奉陪！」特別的是每場演出設有限量200位「內耳區」，位置在舞台延伸區域內，讓粉絲體驗和aMEI一樣身處舞台的感覺、甚至成為演出一部分。aMEI要求團隊此區門票要全數留給鐵粉，她說：「這一區跟我的互動會非常密切，我希望都是真的很熟悉我音樂的朋友，這樣我比較有感覺，也比較有安全感！」

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