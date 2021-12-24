雙膝跪地…王力宏矮化李靚蕾 送生日蛋糕藏男尊女卑

王力宏準備送給李靚蕾的生日蛋糕，她不是坐著就是跪著。（視頻截圖）

王力宏 與李靚蕾 爆出婚變後，相關話題不斷延燒。有網友挖出過去王力宏送給老婆的生日蛋糕，從上面的圖案似乎可看出王力宏有「自戀型人格」，還有網友發現兩人地位不對等早也有跡可尋。此外，另有網友挖出2014年李靚蕾驚喜出席王力宏的生日派對時，遭遇到的「冷對待」，影片瘋傳引發議論。

香港01報導，對岸網友對王力宏事件意猶未盡，甚至化身「考古學家」，皇天不負有心人，網友果然挖出爆炸性過往； 2018年李靚蕾的32歲生日隔天，王力宏在微博 上發文，但是在文中王力宏是先慶祝自己的演唱會圓滿成功，之後才在文末為李靚蕾道賀：「今晚，北京滿滿的愛，順利帶大家到龍的傳人2060的美好世界了，生日快樂！@李靚蕾」。

王力宏2018年為李靚蕾慶生的生日蛋糕，引起網友再一次關注。（取材自微博）

王力宏的這條微博附上了6張照片，頭兩張為演唱會的照片，其後是孩子為他畫的畫，最後三張才是他與李靚蕾合照還有特製的生日蛋糕，看似甜蜜但卻細思極恐。蛋糕上有兩個翻糖公仔，造型非常奇特，王力宏造型的公仔大秀肌肉，李靚蕾造型的公仔坐在旁邊拍照記錄；而另一個翻糖則是李靚蕾雙膝跪在地上，偷拍穿著浴袍的王力宏。不少網民感嘆這次李靚蕾一定是忍耐了很久才會選擇以蕾神之錘的方式去結束這段婚姻。

網友還挖出，2014年李靚蕾驚喜出席王力宏的生日派對時，端著蛋糕走到他身後，但王力宏的反應卻十分尷尬，讓網友心疼強顏歡笑的李靚蕾。

慶生影片中，當時李靚蕾以嘉賓身分拿著蛋糕驚喜現身，王力宏原本捂著眼睛，睜開眼後，一看到老婆表情瞬間呆掉，尷尬到說不出話來，一旁的李靚蕾只能陪笑，讓全場陷入一陣尷尬，夫妻之間的眼神滿是不自然；王力宏在主持人的要求下，才回應李靚蕾「「我真的很感動妳會願意上台跟大家幫我慶生，」，也向全場宣布懷了第一胎的喜訊。