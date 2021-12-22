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徐若瑄不忍了 身心俱疲強調：沒有介入李王的婚姻

記者黃保慧／綜合報導
徐若瑄。（取材自Instagram）
徐若瑄。（取材自Instagram）

王力宏李靚蕾婚變延燒到徐若瑄身上，今日打破沈默在臉書發聲了。

以下為徐若瑄發文內容：

連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報導，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。

超過30年，我在我的工作崗位上認真努力、戰戰兢兢、但人生不會永遠順遂，不少的磨難，我也都一路走了過來。此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷⋯等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。

有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人「無憑無據」、指名道姓的在詆毀我。

我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的「介入別人婚姻的第三者」。

這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。

如果再有後續，我會委由司法處理。

李靚蕾 王力宏 臉書

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