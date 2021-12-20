曾莞婷制服上身 美少女無違和感 網友：想當她的同學

曾莞婷連拿兩座國際影展女主角，旗下副業品牌一起特價歡慶。（圖：萃莞媄提供）

台灣女星曾莞婷因演出微電影 「莉莉安的禮物」連續獲得「布拉格國際電影節」、「維加斯電影獎」影后，讓人看見她的演技實力，近期她在新劇「機智校園生活」中演出訓導主任一角，難得穿上學生制服為戲宣傳，美少女模樣無違和感，令粉絲誤以為她演學生，紛紛留言：「有這麼正又美的學生，想當她的同學」、「突然想上課了」、「校花女神無誤」。

曾莞婷分享凍齡保養祕訣，認為清潔、保濕最重要，身為敏感肌的她，會選擇較溫和的洗面乳，不管一天當中有多忙碌，回家一定卸妝洗臉並搭配化妝水濕敷加強保濕效果。

提到這回演校園戲，和一群年輕演員一起工作，曾莞婷回想起自己學生時期，表演藝術科畢業的她，印象最深刻的是在耶誕晚會上，模仿Coco李玟唱跳演出，在「機智校園生活」中，她演出單戀JR紀言愷的學校主任，笑說若能安排唸書時期的回憶戲，希望能來場充滿粉紅泡泡的戀愛戲，而非只能單戀別人。

拿下兩座國際影展 女主角，曾莞婷除了和工作團隊、家人分享喜悅外，感嘆：「因為拍戲加上副業活動，最近還有搬家計畫，完全沒時間好好慶祝」，希望等之後告一個段落，再和親友們好好慶祝一番。