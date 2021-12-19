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彭帥：從未指控任何人性侵 微博發文被誤解了

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

記者黃保慧／即時報導
王力宏發表聲明裡英文解釋錯誤。（取材自微博）
王力宏發表聲明裡英文解釋錯誤。（取材自微博）

王力宏離婚風波打出「爸爸牌」之後，空中交鋒24小時未結束，龜縮數日的王力宏也終於在台北時間19日晚上壓線出場，但頂著美國學霸光環的他，寫的長文卻漏洞百出，其中他說到兩人在郵箱中的第一個對話紀錄，前妻李靚蕾以「陌生人」稱呼，自己則以「永遠沒見」回應，但一看郵件截圖便可知，李靚蕾的「Hello Stranger」並非陌生人的意思，網紅阿滴也發文解釋正確意思。

王力宏文中有一段寫道，「我與西春（村）美智子(當時認識的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的，但是，後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄，裡面她還稱呼我“陌生人”，我和你說了“永遠沒見”當時她已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。」而郵件截圖可見李靚蕾寫「Hello Stranger long time!I'm in Taipei right now.will be back in new york on the 23nd.how long u staying：)」其中「Hello Stranger 」被王力宏解釋成「陌生人」。

阿滴透過臉書分享，「Hello stranger 」是「哎呀稀客，通常用於稱呼很久沒見的熟人」，他也舉一反三，分享其他常見的片語，「Don't be a stranger」是「有空常來，不要像陌生人一樣不聯絡」，「Not a stranger to something」則是「習以為常，已經很習慣做某一件事」。讓不少網友直呼，「吃瓜還可以學英文」。

王力宏發表聲明。（取材自微博）
王力宏發表聲明。（取材自微博）

王力宏 李靚蕾 臉書

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