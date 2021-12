「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

王力宏發表聲明裡英文解釋錯誤。(取材自微博)

王力宏 離婚風波打出「爸爸牌」之後,空中交鋒24小時未結束,龜縮數日的王力宏也終於在台北時間19日晚上壓線出場,但頂著美國學霸光環的他,寫的長文卻漏洞百出,其中他說到兩人在郵箱中的第一個對話紀錄,前妻李靚蕾 以「陌生人」稱呼,自己則以「永遠沒見」回應,但一看郵件截圖便可知,李靚蕾的「Hello Stranger」並非陌生人的意思,網紅阿滴也發文解釋正確意思。

王力宏文中有一段寫道,「我與西春(村)美智子(當時認識的名字)是在2003年我的演唱會現場認識的,但是,後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄,裡面她還稱呼我“陌生人”,我和你說了“永遠沒見”當時她已經26歲了,不是她暗示的未成年時期。」而郵件截圖可見李靚蕾寫「Hello Stranger long time!I'm in Taipei right now.will be back in new york on the 23nd.how long u staying:)」其中「Hello Stranger 」被王力宏解釋成「陌生人」。

阿滴透過臉書 分享,「Hello stranger 」是「哎呀稀客,通常用於稱呼很久沒見的熟人」,他也舉一反三,分享其他常見的片語,「Don't be a stranger」是「有空常來,不要像陌生人一樣不聯絡」,「Not a stranger to something」則是「習以為常,已經很習慣做某一件事」。讓不少網友直呼,「吃瓜還可以學英文」。