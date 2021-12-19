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王力宏昔控羅志祥「買榜」 周杰倫無辜背鍋

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫(左)已取消追蹤王力宏(右)Instagram，圖為兩人2011年出席全球流行音樂金榜頒獎典禮。（本報資料照片）
周杰倫(左)已取消追蹤王力宏(右)Instagram，圖為兩人2011年出席全球流行音樂金榜頒獎典禮。（本報資料照片）

金曲歌王王力宏遭老婆李靚蕾毀滅性離婚，以長文掀男方婚前婚後召妓、約砲、男女關係顛覆三觀，優質形象徹底崩壞，網友爆料天王周杰倫（周董）光速切割，取消對王力宏Instagram的追蹤。沒想到，天王周杰倫的社交媒體也因此遭到洗版，竟有許多粉絲跑來聲援「撐住」，原因曝光讓人哭笑不得。

ETtoday報導，不少網友到周杰倫的社交媒體留言，「哥，你挺住哦」、「你是最後的底線了，好好生活」、「哥不管你有沒有問題，有的話，現在就改了，聽到沒」、「稻田裡可千萬不能犯錯啊」、「你可不能塌！ 你塌了我就不活了！」

此外，社群媒體微博也出現一條熱搜，上面寫著「周杰倫是我最後的底線」，排名相當靠前，可見粉絲們很難承受偶像們人設崩塌的災難再度發生。

另據本報系聯合報報導，有網友整理「那些年，周董被王力宏陰的日子」，直讚周董：「幹得好！」

早在2009年唱片銷售之爭，王力宏暗批羅志祥（小豬）買榜引起口水戰，並以「王力宏與周董2大天王同台聲援」去邀請某些唱片公司與歌手出席星誠實運動記者會，當天周董感冒仍抱病出席，而發起人王力宏卻以「急性腸胃炎、在家吊點滴」放鳥，周董則表示：「力宏不是會開炮的人，不像我比較意氣用事，之前看報導感覺他受打擊，身為朋友應該要來支持一下，但來了才知道他肚子痛。」

但事實上，當時王力宏的銷量被小豬壓著打，但周董還是第一，此事本來與他無關，但王力宏打著要讓唱片圈乾淨的口號，開記者會要小豬給個說話，邀請周董為正義站台，沒想到卻「屎遁」放鳥，逼得周董親上火線「公親變事主」，還因此得罪圈內知名人士。

時隔多年，今年4月兩人一起出席富邦金董事長蔡明興的妻子翁美惠60歲的生日宴，在周杰倫鋼琴伴奏下，王力宏演唱「唯一」，被黑人陳建州稱是「暌違20年的合作」，還拱他們再合作寫歌；有大陸博主稱就是宴會後周董才於Instagram追蹤王力宏的，並指當天周杰倫被王力宏硬cue上去表演，因沒背歌詞負責彈琴，還被虧嗓子不舒服。如今被察覺取消對王力宏Instagram追蹤，網打趣「終於出一口怨氣了」。

有趣的是一個名為「周杰倫bot」的微博帳號分享自己看不到王力宏的貼文，疑似被王力宏拉黑，但周杰倫根本沒有微博，王力宏拉黑拉到假帳號。

而周杰倫Instagram主要是自己經營，目前好友名單確實沒有王力宏，但也無從得知過去是否曾關注過，因此也有網友回應「周杰倫從來沒説他跟王力宏有私交啊」、「上次Instagram還一起彈鋼琴，杰倫好壞」等。

王力宏（左）在周杰倫伴奏下獻唱「唯一」，兩大金曲歌王先前合體為富邦金董事長夫人生...
王力宏（左）在周杰倫伴奏下獻唱「唯一」，兩大金曲歌王先前合體為富邦金董事長夫人生日送上最狂生日禮。（取材自Instagram）

王力宏 周杰倫 微博

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