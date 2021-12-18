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王力宏訪談被挖出 「我不是一個花心的人」整段打臉

聯合新聞網／綜合報導
王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)
王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)

王力宏日前宣布結束八年婚姻，前妻李靚蕾在17日晚間發布一篇「毀滅式」長文爆料他真實面貌，「優質偶像」人設瞬間崩塌。更有網友扮起鍵盤柯南想找出文中已婚人妻、劈腿對象，過去經典情歌也被翻出，其中一句「多的是你不知道的事」更讓人感到細思極恐。另外，他過去為宣傳電影登上「魯豫有約」的訪談也被挖出，網友對比他在節目中透露的愛情觀與現在被爆出的渣男行徑，直批根本是整段打臉。

王力宏四年前為宣傳「王力宏火力全開演唱會電影」登上知名訪談節目「魯豫有約」，在節目中大聊他的愛情觀，稱自己「不是一個花心的人」，並認為花心的人很不成熟，還自曝自己在18歲就想結婚生孩子，還說自己太愛孩子了，想和父母一樣建立自己的家庭然後白頭偕老，對比李靚蕾文中提及他缺席孩子的生日還有重要節日，整段訪談被網友批：根本整段啪啪打臉。

在魯豫問到過去的交往對象時，他回答自己不是沒有遇到對的人，而自己就是那個不對的人。接著他解釋在找「Miss Right」之前，要先嚴格地審問自己是不是那個對的人，魯豫回答：「沒有誰是對的」王力宏則回：「那自己不是這個狀態的話，遇到誰都不對。」魯豫又接著問：「那你那些年狀態都是不對的？」他則回答：「自己漂泊不定吧」網友也認為能從中看出端倪。

王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)
王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)

王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)
王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)

王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)
王力宏過去受訪的片段都被挖出。(取材自YouTube)

來源：能量传播官方频道 NengLiang Media Official Channel

王力宏 李靚蕾 電影

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