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吳慷仁「華燈」扮媽媽桑 原本角色是找謝佳見

記者陳慧貞／綜合報導
吳慷仁在「華燈初上」中扮媽媽桑。（取材自臉書）
吳慷仁在「華燈初上」中扮媽媽桑。（取材自臉書）

由台灣女星林心如總製作、主演的Netflix懸疑影集「華燈初上」，播出引發話題、熱度延燒，隨著第二季預告釋出，吳慷仁演出的第三性媽媽桑角色曝光後，傳出原本角色另有其人，謝佳見日前為音樂劇宣傳時，證實確有此事。

謝佳見近期忙著排練音樂劇。（記者王聰賢／攝影）
謝佳見近期忙著排練音樂劇。（記者王聰賢／攝影）

謝佳見近期參與全民大劇團音樂劇「同學會！同鞋～」演出，如火如荼排練，他抽空為戲宣傳，提到最近超夯的「華燈初上」，幾乎半個演藝圈的大咖都參演了，謝佳見和林心如當年拍「16個夏天」建立至今的交情，怎可能未客串「華燈」？謝佳見坦言，「你沒發現嗎？我們16夏的演員都沒演『華燈』」，他笑說，吳慷仁扮演的媽媽桑角色，原本劇組有問過他的想法，但林心如擔心給人「16夏」聯想，於是包括許瑋甯、謝佳見都沒演「華燈」。

「華燈」第二季中，吳慷仁穿女裝、踩高跟鞋，扮演第三性公關媽媽桑，林心如也擔心由謝佳見演出的話，會給人既定印象，謝佳見笑說：「我其實不在意的，任何角色都可挑戰，她（林心如）是保護我啦。」進一步說，其實當年林心如製作「我的男孩」時，他和許瑋甯都去玩（客串）過一輪了。

雖然沒演「華燈」，謝佳見也成了追劇迷，不斷旁敲側擊追問演員誰是兇手，聽說楊謹華老公Ben看過劇本，他還跑去求爆雷，結果所有人嘴巴都很緊，楊謹華開玩笑：「是Ben（老公）殺的」，謝佳見笑說：「所以繼續追劇就對了」。

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