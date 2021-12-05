劉品言「華燈」換衣片流出 認了「真尷尬」網呼想重播

劉品言轉發「華燈初上」換衣一幕，覺得「真尷尬」。圖／摘自IG

Netflix 原創影集「華燈初上」第一季上線後，兩天內即登上Netflix台灣市場收視排行冠軍，該劇話題延燒，引發網友熱烈討論，其中還有粉絲將劉品言換衣片段上傳，發文「莫名一直想重播」，引來當事人也轉發、回應：「真尷尬」。

畫面中是謝瓊煖與楊謹華在梳化間的對手戲，劉品言正在角落簾子後換衣，一幕探頭說了一句「我可以先出來嗎」，接著走了出來，但沒想到手卻勾到簾子，甩了幾次才甩開，狀似尷尬低頭快速離開，這一幕短短數秒，卻讓網友看了忍不住再倒回去重看，看數遍仍覺得有趣。

影片來源：YouTube Netflix

沒想到這畫面，釣出劉品言本人透過IG限時動態回應，表示勾到簾子的當下顯示出的糗態，其實並非經過設計，而是「真的勾到跟真尷尬」，隨後還附上3個哭笑不得的表情符號，演技渾然天成。

劉品言在「華燈初上」演出「花子」，角色經歷的故事、心境轉折是該劇大亮點，前陣子她也參演律政職人劇「最佳利益2-決戰利益」演出，素有「小天心」封號的她，劇中與天心首度同框合體，戲劇女神齊聚一堂令人期待。

此外，預計明年推出「最佳利益2-決戰利益」、「最佳利益3-最終利益」，還有陳庭妮的加入，之前在「火神的眼淚」演出女消防員，這回劇中當起律師，將與天心攜手打造出超乎想像、革命情感濃厚的姐妹情誼。