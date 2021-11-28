黃鴻升38歲冥誕 童年私照曝、星友揭點滴網哭爆

黃鴻升（小鬼）的童年私照曝光。取材自YouTube

28日是台灣 已故藝人黃鴻升 （小鬼）的38歲冥誕，生前好友Junior、邱振哲、林凡、陳零九、孫盛希、海裕芬、綠茶以虛擬角色現身VR虛擬世界，在「ALiEN's Journey 線上生日會」一同替逝世1年多的小鬼慶生，KID、黃子佼、孟耿如、李千那等人除了跟粉絲分享小鬼的語音訊息，也透過VCR表達對小鬼的無盡思念。

Junior、綠茶過去和小鬼以男子組合「丸子」闖蕩歌壇，綠茶想起每每在活動開始前總要上廁所，有回驚覺洗手間沒了衛生紙，急Call小鬼求救，豈料小鬼惡作劇地在台上曝光了綠茶的窘境，全場粉絲笑到不行，讓他尷尬直呼超丟臉；Junior稱小鬼是滿有脾氣的一個人，難忘有次小鬼帶著新買的防水相機要玩八仙的滑水道，但因被救生員阻止悶悶不樂，他形容小鬼「就是個很堅持的人，想做的事情會覺得為什麼不可以」。

邱振哲、陳零九、孫盛希則對小鬼的照顧之情念念不忘，直讚他待人處事相當溫暖且貼心。林凡特別帶來「千分之一」一曲懷念小鬼，而小鬼在幕前總是笑口常開，她卻透露小鬼怕好兄弟的一面，當時小鬼在泰國 飯店淋浴，突然發現起霧的玻璃門上冒出一大堆符咒，當下嚇得屁滾尿流，急忙包著毛巾衝到經紀人的房間。

眾人一一分享與小鬼的相處點滴，加上還有小鬼的童年私照，讓線上近3千名的網友忍不住掉淚，直喊「好想小鬼」，另外正式開展的「黃鴻升線上虛擬展 ALiEN's Journey - 把不可能變可能」展期至年底，提供粉絲免費下載、參加，活動詳情請洽PartyOn虛擬音樂平台。